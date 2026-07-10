Bổ nhiệm 3 Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội và 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện

Nghị quyết số 295/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết số 260/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, giữ chức Trợ lý ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: Quốc hội

Nghị quyết số 281/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, Trợ lý ông Vũ Hồng Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, giữ chức Trợ lý bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nghị quyết số 294/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Trợ lý ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội chúc mừng các đồng chí đã được Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, được rèn luyện trong môi trường công tác phong phú và có quá trình phấn đấu, cống hiến, có tư duy, tầm nhìn bao quát, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm khẳng định năng lực và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Việc được phê chuẩn, bổ nhiệm hôm nay là sự ghi nhận đối với những kết quả các đồng chí đã đạt được, đồng thời cũng là sự kỳ vọng, tin tưởng giao phó những trọng trách mới trong giai đoạn phát triển mới của Quốc hội", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.