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Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2027

Thứ Sáu, 17:05, 11/09/2026
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VOV.VN - Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027.

Thông tin tại họp báo của Bộ Nội vụ chiều nay (11/9), bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, cho biết hôm nay, Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027. Phương án nghỉ Tết năm 2027 được xây dựng dựa trên Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức Chính phủ và Nghị định số 28.

Qua tổng hợp ý kiến các đơn vị, bộ, ngành, Bộ Nội vụ đề xuất dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày cuối tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Như vậy, Tết năm 2027 sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ năm ngày 4/2/2027 đến hết ngày thứ tư ngày 10/2/2027.

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Toàn cảnh họp báo Bộ Nội vụ chiều nay (11/9)

Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Bộ Nội vụ đã tổng hợp và báo cáo Chính phủ về phương án trên để đảm bảo tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thời gian để di chuyển, chuẩn bị các ngày lễ Tết  chu đáo.

Còn đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho người lao động nghỉ trong các phương án như sau.

Các phương án gồm: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm. Phương án này giúp cho các doanh nghiệp xem xét bố trí công việc cho phù hợp.

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết phương án nghỉ Tết 7 ngày bảo đảm hài hòa quyền nghỉ ngơi của người lao động với yêu cầu duy trì ổn định hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và điều hành kinh tế - xã hội. Phương án này bảo đảm kỳ nghỉ Tết 7 ngày liên tục, cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình và chuẩn bị đón Tết, đồng thời không kéo dài quá mức làm ảnh hưởng đến nhịp trở lại sau kỳ nghỉ. Việc kết thúc kỳ nghỉ vào thứ tư, ngày 10/2/2027 cũng tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sau Tết, góp phần duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, hạn chế tình trạng dồn việc, gián đoạn kéo dài hoặc chậm khôi phục nhịp sản xuất, kinh doanh.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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