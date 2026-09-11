Chi sai tiền chính sách Nghị định 178 sẽ xử lý thế nào?

Chiều nay (11/9), Bộ Nội vụ đã họp báo công bố các thông tin liên quan đến Nghị định 178. Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế cho biết, Nghị định 178 là một trong những chính sách để giải quyết chế độ, chính sách với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức sau sáp nhập bộ máy hành chính các cấp.

Toàn cảnh họp báo

Ông Nam đánh giá chung từ quá trình sắp xếp các bộ ngành, cơ quan các khối, đoàn thể đều thực hiện tốt, giải quyết kịp thời cho các đối tượng chịu sự tác động.

Tuy nhiên, sau quá trình thực hiện, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có kiểm tra, có kết luận và được dư luận rất quan tâm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã ký văn bản đề nghị các bộ, ngành, cơ quan địa phương căn cứ kết luận Kiểm toán Nhà nước để rà soát tổng thể, xác định các vấn đề kiểm toán nêu.

"Trong trường hợp cần thiết, phải khắc phục những vấn đề thiếu sót, vi phạm, trên tinh thần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện quy trình xem xét, giải quyết", ông Vũ Hải Nam nói.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ

Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế cho biết, việc xem xét, giải quyết chế độ với cán bộ, công chức, tại Nghị định 178 và Nghị định 67, Chính phủ đã phân cấp triệt để cho các cơ quan, bộ ngành và địa phương chịu trách nhiệm, từ việc xác định đúng đối tượng, thực hiện đầy đủ đúng quy trình. Khi xem xét, xác định đúng đối tượng thì phải tính toán, chi trả đúng chế độ và phải kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản gửi các địa phương yêu cầu tổng hợp, báo cáo gửi về bộ trước 15/9.

Ông Vũ Hải Nam cũng khẳng định, các chính sách rất đúng đắn và kịp thời, các địa phương cũng triển khai ngay sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy. Tuy nhiên, các địa phương và bộ, ngành không tránh khỏi việc có những cách hiểu, cách làm chưa thực sự thống nhất. Qua kiểm tra, kiểm toán và tổng hợp sơ bộ, các nội dung báo cáo giải trình cụ thể sẽ được Bộ Nội vụ rà soát và tổng hợp.

"Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, kết quả thực hiện của các bộ, ngành địa phương tương đối tốt. Theo kiến nghị của kiểm toán không lớn, chia ra tỷ lệ khoảng 0,3%, chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện. Phải có đánh giá nhìn nhận đầy đủ trên cơ sở báo cáo giải trình của địa phương", theo ông Vũ Hải Nam.

Ông Nam thông tin, trường hợp phát hiện sai phạm, các bộ, ngành, địa phương sau khi xác định đúng đối tượng vi phạm phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi lại chính sách. Việc tiếp tục bố trí, sử dụng cán bộ thuộc trách nhiệm của địa phương, căn cứ theo nhu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Địa phương có trách nhiệm quan tâm bố trí; trường hợp đáp ứng yêu cầu làm việc trong cơ quan nhà nước thì các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.