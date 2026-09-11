English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chi sai tiền chính sách Nghị định 178 sẽ xử lý thế nào?

Thứ Sáu, 16:06, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết, theo kiến nghị của kiểm toán, tỷ lệ chi sai Nghị định 178 khoảng 0,3%, chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện. Nếu chi sai thì phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời.

Chiều nay (11/9), Bộ Nội vụ đã họp báo công bố các thông tin liên quan đến Nghị định 178. Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế cho biết, Nghị định 178 là một trong những chính sách để giải quyết chế độ, chính sách với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức sau sáp nhập bộ máy hành chính các cấp.

chi sai tien chinh sach nghi dinh 178 se xu ly the nao hinh anh 1
Toàn cảnh họp báo

Ông Nam đánh giá chung từ quá trình sắp xếp các bộ ngành, cơ quan các khối, đoàn thể đều thực hiện tốt, giải quyết kịp thời cho các đối tượng chịu sự tác động.

Tuy nhiên, sau quá trình thực hiện, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có kiểm tra, có kết luận và được dư luận rất quan tâm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã ký văn bản đề nghị các bộ, ngành, cơ quan địa phương căn cứ kết luận Kiểm toán Nhà nước để rà soát tổng thể, xác định các vấn đề kiểm toán nêu. 

"Trong trường hợp cần thiết, phải khắc phục những vấn đề thiếu sót, vi phạm, trên tinh thần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện quy trình xem xét, giải quyết", ông Vũ Hải Nam nói.

chi sai tien chinh sach nghi dinh 178 se xu ly the nao hinh anh 2
Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ

Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế cho biết, việc xem xét, giải quyết chế độ với cán bộ, công chức, tại Nghị định 178 và Nghị định 67, Chính phủ đã phân cấp triệt để cho các cơ quan, bộ ngành và địa phương chịu trách nhiệm, từ việc xác định đúng đối tượng, thực hiện đầy đủ đúng quy trình. Khi xem xét, xác định đúng đối tượng thì phải tính toán, chi trả đúng chế độ và phải kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản gửi các địa phương yêu cầu tổng hợp, báo cáo gửi về bộ trước 15/9.

Ông Vũ Hải Nam cũng khẳng định, các chính sách rất đúng đắn và kịp thời, các địa phương cũng triển khai ngay sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy. Tuy nhiên, các địa phương và bộ, ngành không tránh khỏi việc có những cách hiểu, cách làm chưa thực sự thống nhất. Qua kiểm tra, kiểm toán và tổng hợp sơ bộ, các nội dung báo cáo giải trình cụ thể sẽ được Bộ Nội vụ rà soát và tổng hợp.

"Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, kết quả thực hiện của các bộ, ngành địa phương tương đối tốt. Theo kiến nghị của kiểm toán không lớn, chia ra tỷ lệ khoảng 0,3%, chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện. Phải có đánh giá nhìn nhận đầy đủ trên cơ sở báo cáo giải trình của địa phương", theo ông Vũ Hải Nam.

Ông Nam thông tin, trường hợp phát hiện sai phạm, các bộ, ngành, địa phương sau khi xác định đúng đối tượng vi phạm phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi lại chính sách. Việc tiếp tục bố trí, sử dụng cán bộ thuộc trách nhiệm của địa phương, căn cứ theo nhu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Địa phương có trách nhiệm quan tâm bố trí; trường hợp đáp ứng yêu cầu làm việc trong cơ quan nhà nước thì các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư: Khắc phục tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín
Thường trực Ban Bí thư: Khắc phục tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín

VOV.VN - Sáng ngày 11/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kết quả công tác 9 tháng của năm và nhiệm vụ thời gian tới. 

Thường trực Ban Bí thư: Khắc phục tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín

Thường trực Ban Bí thư: Khắc phục tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín

VOV.VN - Sáng ngày 11/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kết quả công tác 9 tháng của năm và nhiệm vụ thời gian tới. 

Thủ tướng: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian xăng dầu
Thủ tướng: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian xăng dầu

VOV.VN - Sáng 11/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu.

Thủ tướng: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian xăng dầu

Thủ tướng: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian xăng dầu

VOV.VN - Sáng 11/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu.

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân dự Festival truyền thống tại Mông Cổ
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân dự Festival truyền thống tại Mông Cổ

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 11/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đã mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân dự Festival truyền thống tại Khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân dự Festival truyền thống tại Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân dự Festival truyền thống tại Mông Cổ

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 11/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đã mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân dự Festival truyền thống tại Khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội