Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ vui mừng trước kết quả của kỳ họp; đồng thời, đánh giá cao sự tích cực của các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đã phản ánh, kiến nghị tới Chính phủ, Quốc hội những nội dung mà cử tri quan tâm như: giá cả một số mặt hàng thiết yếu và hàng tiêu dùng đang có xu hướng tăng cao tác động trực tiếp đến cuộc sống và sinh hoạt người dân; nghiên cứu ban hành hướng dẫn về việc sử dụng AI trong nhà trường; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; vấn đề quản lý môi trường và xử lý rác thải nông thôn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có cơ chế điều hành giá linh hoạt; xem xét giảm thêm các loại thuế, phí trong cơ cấu giá xăng dầu. Tăng cường công tác quản lý thị trường, có các chương trình bình ổn giá thiết thực hơn tại các khu vực nông thôn và địa bàn tập trung đông công nhân. Đồng thời, có chính sách trợ giá tạm thời cho các mặt hàng vật tư nông nghiệp thiết yếu trong những thời điểm "bão" giá.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý I/2026 của nước ta vẫn đạt 7,83% (cao nhất kể từ năm 2011 đến nay). Trong đó, Hưng Yên cũng đóng góp quan trọng với tốc độ tăng trưởng đạt 10,43%, thuộc nhóm các địa phương có mức tăng trưởng cao của cả nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Về tình hình an ninh, trật tự, Quý I/2026, tội phạm về trật tự xã hội giảm 13,71% so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng Công an cả nước tập trung đấu tranh quyết liệt với hoạt động tàng trữ, mua bán, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sử dụng chất cấm trong sản xuất lương thực, thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng; xả thải trái phép, vượt quy chuẩn ra môi trường, làm giả dữ liệu quan trắc môi trường...

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên sẽ đề cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm việc thực thi các luật, nghị quyết mà Quốc hội đã thông qua với tinh thần nói ít, làm nhiều, làm đến cùng, làm vì dân, kết quả phải thực chất.

Cử tri tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến, kiến nghị đến tại buổi tiếp xúc

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền, sở, ngành tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tập trung giải quyết hiệu quả và có văn bản trả lời đầy đủ, kịp thời gửi tới các cử tri có kiến nghị, đồng thời gửi các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng để thực hiện chức năng giám sát.

Trong trường hợp kiến nghị của cử tri cần thời gian nhất định để giải quyết, đề nghị các cơ quan chức năng nêu rõ thời hạn, lộ trình giải quyết để cử tri biết, theo dõi hoặc cộng tác khi cần thiết; kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri đồng thời thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện chức năng giám sát.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao tặng 50 bộ máy tính tặng các xã, phường thuộc tỉnh Hưng Yên.

Đối với những nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến an ninh, trật tự, Bộ Công an sẽ chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các cử tri tăng cường giám sát, theo dõi, đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội và các cơ quan nhà nước, kịp thời kiến nghị các vấn đề giúp nâng cao hiệu quả công tác của đại biểu Quốc hội, cơ quan nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và xây dựng đất nước.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1/5, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao tặng 50 bộ máy tính đến các xã, phường và 50 suất quà tặng các hộ nghèo của tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã đến thăm, trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quà của Bộ Công an tặng gia đình ông Đoàn Văn Vàng, ở phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, thương binh hạng 3/4.