Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Lương Tam Quang sinh ngày: 17/10/1965; Quê quán: xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1983 - 8/1985: Học viên trường An ninh IV, Tổng cục I.

- 9/1985 - 10/1989: Cán bộ Cục Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- 11/1989 - 8/1994: Học viên D21, trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

- 9/1994 - 4/1996: Cán bộ Cục Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

- 5/1996 - 9/2006: Cán bộ Cục An ninh kinh tế, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.

- 10/2006 - 6/2008: Phó Trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

- 7/2008 - 2/2009: Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

- 3/2009 - 12/2009: Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

- 12/2009 - 7/2010: Phó Cục trưởng, Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

- 8/2010 - 9/2017: Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương; Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng (từ 11/2014).

- 10/2017 - 8/2019: Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an; Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (từ 1/2019).

- 8/2019 - 6/2024: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (từ 1/2020); kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (từ 5/2020).

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

- 1/2022: Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

- 6/2024 - 8/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa III; Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

- 16/8/2024 - 3/2025: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

- 20/10/2024: Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

- 24/1/2025: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

- 3/2025: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Đại tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nhiệm kỳ 2025-2030.

- 6/2025: Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031.