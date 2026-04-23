Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Mông Cổ và Thống đốc tỉnh Kagawa, Nhật Bản

Tại buổi tiếp Đại sứ Mông Cổ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài Đại sứ trong thời gian công tác tại Việt Nam, qua đó góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 70 năm qua giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Mông Cổ thời gian qua tiếp tục được duy trì, phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực cùng quan tâm trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Mông Cổ nói riêng ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jigjee Sereejav khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chiều 23/4, Đại tướng Lương Tam Quang đã tiếp Thống đốc tỉnh Kagawa, Nhật Bản Ikeda Toyohito và Phó Chủ tịch Hiệp hội Vì sức khỏe và an ninh an toàn cộng đồng Nhật Bản Tsuneda Teruo. Chào mừng ngài Ikeda Toyohito và ngài Tsuneda Teruo đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực của hai vị khách trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có hợp tác giữa các địa phương hai nước. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trên cương vị Giám đốc Tập đoàn báo chí Mainichi, một cơ quan truyền thông lớn, uy tín của Nhật Bản, ngài Tsuneda Teruo đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa, như Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới các năm 2011, 2015, Giải chạy Kizuna Ekiden - Chạy vì an toàn giao thông năm 2018, Giải chạy Kizuna Ekiden năm 2019. Tháng 8/2025, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức thành công Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp ngài Ikeda Toyohito.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng những thành tựu tỉnh Kagawa đạt được thời gian qua, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, thiện chí của ngài Ikeda Toyohito trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kagawa và TP Hải Phòng. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị; qua đó thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, ngài Ikeda Toyohito và ngài Tsuneda Teruo bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như vai trò của Bộ Công an trong bảo đảm an ninh, an toàn xã hội; khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam, đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và kết nối nhân dân, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Ikeda Toyohito.

Cũng trong chiều 23/4 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và y tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027). Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã công bố Quyết định thành lập 2 Tiểu ban: Tiểu ban ANTT và Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2027; Quy chế hoạt động của 2 tiểu ban, Văn phòng thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế, Tổ Giúp việc Tiểu ban ANTT Bộ Công an. Theo đó, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng 2 Tiểu ban ANTT, An ninh và Y tế APEC 2027.

Toàn cảnh phiên họp.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, Việt Nam đang tập trung cao độ chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Đây là hoạt động đối ngoại cấp cao đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Sau gần 3 thập kỷ là thành viên chính thức APEC và 40 năm đổi mới, Việt Nam tổ chức Năm APEC 2027 với vị thế mới, thế và lực mới trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện các định hướng phát triển của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược, then chốt, hướng tới 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Để chủ động bảo đảm ANTT, y tế APEC 2027, ngay từ sớm Bộ Công an đã và đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai các mặt công tác theo chức năng; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực phối hợp với các Tiểu ban, Ban Thư ký quốc gia triển khai các mặt công tác có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, năm APEC 2027 là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế quy mô lớn, lần thứ 3 trong vòng 20 năm (2006 – 2027) Việt Nam đăng cai tổ chức, với điểm nhấn là Tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách quốc tế đối với Việt Nam, thể hiện vị thế, vai trò ngày càng cao của đất nước, vừa là minh chứng cho sự tin tưởng, tín nhiệm của các nền kinh tế thành viên APEC.

Mục tiêu, yêu cầu cao nhất Bộ Công an đề ra là: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất không chỉ tại nơi diễn ra các hoạt động của APEC 2027, mà trên phạm vi cả nước; tạo thuận lợi tối đa cho mọi hoạt động của nguyên thủ các nền kinh tế APEC, đại biểu, khách quốc tế tham dự, phục vụ hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quảng bá hình ảnh của đất nước. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến hết năm 2027, ưu tiên tập trung nguồn lực phục vụ công tác bảo đảm ANTT ở cấp độ cao nhất.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các thành viên hai Tiểu ban, Công an các đơn vị, địa phương thống nhất cao về tư duy, cách thức triển khai công tác bảo đảm ANTT năm APEC 2027, đó là: “Chủ động; thực chất; tạo thế trận liên hoàn, chặt chẽ; gắn kết giữa bảo vệ, quản lý và hỗ trợ, đồng hành, kiến tạo phát triển”. Trong đó, chủ động nắm, đánh giá, kiểm soát được tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng, địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ cơ sở mọi âm mưu, hoạt động chống phá, lợi dụng APEC 2027 để xâm phạm ANTT. Chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm ANTT APEC 2027. Triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm ANTT năm APEC 2027 ở cấp độ cao nhất, phù hợp quy mô, tính chất, thành phần từng sự kiện, hội nghị, tạo môi trường thực sự an ninh, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế 02 con số, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, gắn với lợi ích của người dân, doanh nghiệp góp phần tổ chức thành công APEC 2027.