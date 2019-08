Chiều nay (27/8), tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao ngài Pranay Verma, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ngài Pranay Verma sang nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam; tin tưởng, trên cương vị công tác mới của mình, ngài Đại sứ sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Ấn Độ nói riêng, vì lợi ích của hai quốc gia, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: CTTĐT Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội… Trong đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Ấn Độ không ngừng phát triển. Hai Bên duy trì trao đổi đoàn các cấp; thiết lập Cơ chế Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng luân phiên giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ và tổ chức Phiên họp lần thứ Nhất tháng 7/2018 tại Việt Nam; trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, giải quyết các vụ việc liên quan đến công dân hai nước…

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ở vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Đồng thời hai bên triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có trong trao đổi đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố niềm tin chính trị; hợp tác chia sẻ thông tin, tham vấn về những vấn đề an ninh khu vực, quốc tế có liên quan đến lợi ích và an ninh quốc gia mỗi nước. Bộ trưởng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm hình sự có tổ chức xuyên quốc gia; bảo vệ công dân, cơ quan đại diện nước này tại nước kia; bảo vệ tuyệt đối các đoàn cấp cao sang thăm viếng lẫn nhau; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và đào tạo…

Đại sứ Pranay Verma vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian qua phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Đại sứ Pranay Verma khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật Ấn Độ ngày càng phát triển lên tầm cao mới./.