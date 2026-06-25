Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Luật pháp quốc tế là ngôn ngữ chung của hòa bình

Phiên toàn thể Diễn đàn pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ 14 được tổ chức trọng thể tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, với sự tham dự của hơn 5.000 đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Chánh án, Thẩm phán, người đứng đầu các tổ chức quốc tế, đại diện cộng đồng pháp luật, doanh nghiệp và truyền thông toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Phiên toàn thể

Phát biểu khai mạc Phiên toàn thể, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh: sức mạnh đích thực của luật pháp quốc tế nằm ở việc bảo đảm bình đẳng cho mọi chủ thể pháp lý, chứ không phải bảo vệ đặc quyền của bất kỳ ai. Việt Nam tham dự với tư cách là quốc gia khách mời duy nhất của Diễn đàn. Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng là một trong năm diễn giả chính tại Phiên toàn thể. Phát biểu tại Phiên toàn thể, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định chủ đề của Diễn đàn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc, phản ánh những vấn đề cốt lõi liên quan đến tương lai của hòa bình, công lý, phát triển và niềm tin giữa các quốc gia.

Theo Bộ trưởng, trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam luôn coi luật pháp quốc tế là công cụ quan trọng để bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền dân tộc tự quyết; đồng thời là khuôn khổ thúc đẩy hợp tác hòa bình và hội nhập quốc tế. Các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế như bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Bước vào thời kỳ Đổi mới và hội nhập, nhất là từ khi gia nhập ASEAN, Tổ chức Thương mại thế giới và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, luật pháp quốc tế không chỉ là công cụ bảo vệ lợi ích quốc gia của Việt Nam mà còn trở thành động lực thúc đẩy cải cách pháp luật, cải cách tư pháp và hoàn thiện thể chế phát triển.

Các đại biểu Đoàn Việt Nam tại Phiên toàn thể

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, Việt Nam ngày càng chủ động tham gia xây dựng và phát triển luật pháp quốc tế. Việc Việt Nam được lựa chọn là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng tích cực của Việt Nam đối với các vấn đề pháp lý toàn cầu. Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định, đối với Việt Nam, luật pháp quốc tế trong quá khứ là công cụ bảo vệ độc lập, chủ quyền; trong hiện tại là nền tảng của hợp tác, hội nhập và phát triển; và trong tương lai sẽ tiếp tục là ngôn ngữ chung của đối thoại, lòng tin và trách nhiệm giữa các quốc gia bình đẳng.