  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bộ Tư pháp đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 khối bộ, ngành

Thứ Hai, 21:13, 11/05/2026
VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa cho biết, Bộ Tư pháp đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 trong khối các bộ, cơ quan ngang bộ với giá trị đạt 95,48%.

Về Chỉ số cải cách hành chính tổng hợp, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 12 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2025 là 87,2%, tăng 2,77% so với năm 2024 (84,43%). Có 6/12 bộ có Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 cao hơn mức giá trị trung bình. 

bo tu phap dung dau chi so cai cach hanh chinh nam 2025 khoi bo, nganh hinh anh 1
Trụ sở Bộ Tư pháp.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ được phân thành hai nhóm. Nhóm A đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên gồm Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

Nhóm B đạt kết quả từ 80% đến dưới 90% gồm 8 đơn vị: Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. 

Năm 2025, có 5/7 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình tăng so với năm 2024, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước.

Trong khi đó, có 2/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2024 là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ. 

Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính có giá trị trung bình là 89,49%, cao hơn 6,11% so với năm 2024 (83,38%). Có 6/12 bộ, ngành đạt trên 90% ở chỉ số này là Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Bộ Xây dựng. 

Chỉ số thành phần cải cách chế độ công vụ có giá trị trung bình đạt 86,77%, giảm 1,99% so với năm 2024 (88,77%). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (95,83%); Bộ Tài chính (95,06%) và Bộ Tư pháp (93,48%) là những đơn vị đứng đầu chỉ số này. 

Chỉ số thành phần cải cách tài chính công với giá trị trung bình đạt 85,08%, cao hơn 10,53% so với năm 2024 (74,55%). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính là những đơn vị dẫn đầu chỉ số này với kết quả trên 90%. 

Chỉ số thành phần cải cách thể chế với giá trị trung bình năm 2025 đạt 83,99%, cao hơn 4,56% so với năm 2024 (79,42%). Bộ Tư pháp là đơn vị duy nhất có giá trị chỉ số thành phần trên 90% với giá trị 94,87%.

Chỉ số thành phần chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước có giá trị trung bình đạt 81,39%, cao hơn 0,19% so với năm 2024 (81,20%). Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính là hai đơn vị dẫn đầu chỉ số này với giá trị lần lượt là 96,86% và 96,05%.

PV/VOV.VN
89/126 xã phường ở Hà Nội đạt mức A chỉ số cải cách hành chính
VOV.VN -Sáng nay (31/3), UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội.

Đắk Lắk đặt mục tiêu vào nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về cải cách hành chính
VOV.VN - Chiều 22/4, UBND tỉnh Đắk Lắk họp chuyên đề về cải cách hành chính, tập trung làm rõ các điểm nghẽn trong Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, với mục tiêu đưa địa phương vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất cả nước trong thời gian tới.

Ký Quy chế phối hợp liên ngành: Tăng tốc cải cách thủ tục hành chính
VOV.VN - Cải cách đã thúc đẩy chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng để đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

