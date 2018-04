Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Hội nghị Quốc tế về An ninh tại Nga

Tham dự Hội nghị lần thứ 9 có hàng trăm đại biểu từ 118 nước trên thế giới, Liên Hợp Quốc và tổ chức quốc tế. Nội dung chính được thảo luận trong Hội nghị kéo dài 2 ngày 25 và 26/4 lần này tập trung vào 2 chủ đề: “Các điểm nóng của căng thẳng quốc tế: từ xung đột tiến đến đối thoại” và “Sự biến hoá chiến lược và chiến thuật của các tổ chức khủng bố quốc tế”.

Đồng thời, tại Hội nghị cũng diễn ra các cuộc hội thảo bàn tròn đề cập đến 2 vấn đề: “An ninh thông tin quốc tế: câu trả lời toàn cầu cho các thách thức toàn cầu” và “Sự gia tăng việc sản xuất và lưu thông bất hợp pháp ma tuý như là mối đe doạ đến hoà bình và ổn định quốc tế”.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm (trái) tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga lưu ý, chương trình nghị sự của hội nghị lần này được xây dựng trên cơ sở kết quả hội nghị lần trước và tình hình thực tế hiện nay trong lĩnh vực an ninh khu vực và quốc tế.

Ông Nikolai Patrushev cho biết, hội nghị lần này có sự tham gia kỷ lục của các đoàn trong lịch sử 9 kỳ hội nghị, đồng thời nhấn mạnh: “Mức độ chuyên nghiệp cao của những người tham gia, cũng như phạm vi địa lý rộng lớn của các nước đại diện, cho thấy nhu cầu tổ chức các hội nghị như thế này theo sáng kiến của Nga vẫn còn rất cao, đồng thời nó mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm các cách tiếp cận mới và các giải pháp thống nhất cho các vấn đề an ninh quốc tế khẩn cấp”.

Ông Nikolai Patrushev cũng đọc bức thư chúc mừng hội nghị của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, trong đó nhấn mạnh các vấn đề đảm bảo an ninh trên bình diện khu vực và toàn cầu hiện nay đang đặc biệt căng thẳng, do phụ thuộc nhiều vào việc một số thành viên của cộng đồng quốc tế thường xuyên mưu toan phớt lờ các tiêu chuẩn chung đã được thừa nhận và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, áp dụng sức mạnh quân sự mà bỏ qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, từ chối đối thoại như là công cụ chính để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia.

Tổng thống Putin lưu ý rằng, việc này gây ra mất ổn định chính trị và xã hội, có lợi cho các lực lượng khủng bố, cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, dẫn đến sự leo thang các cuộc xung đột và khủng hoảng cục bộ.

Ông Putin chúc mừng thành công của hội nghị và bày tỏ tin tưởng rằng, Hội nghị lần thứ 9 sẽ tạo cơ hội tốt để thảo luận các biện pháp chống lại những mối đe doạ khác nhau và các thách thức an ninh quốc tế, đồng thời trao đổi kinh nghiệm đã đạt được và mở rộng các quan hệ chuyên ngành. Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài theo hướng này, trên cơ sở song phương lẫn đa phương.

Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Yuri Fedotov cũng đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị này đối với vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu.

Lần lượt, các trưởng đoàn đại biểu tham dự Hội nghị đều có những tham luận được chuẩn bị theo mảng vấn đề, đề cập các nội dung cấp bách liên quan đến quốc gia mình, đến khu vực và cả thế giới, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể cho các quan hệ hợp tác trong thời gian tới để đối phó, xử lý có hiệu quả hơn những vấn đề nóng bỏng hiện nay.

Phát biểu tham luận với chủ đề: “Sự biến hóa chiến lược, chiến thuật của các tổ chức khủng bố quốc tế”, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao các chủ đề của hội nghị, nhấn mạnh đây là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh tình hình khủng bố, hoạt động cực đoan bùng phát và gia tăng ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, giải quyết vấn đề khủng bố là vấn đề lâu dài, cần sự phối hợp tích cực đồng bộ và có trách nhiệm của nhiều quốc gia. Việt Nam cho rằng cần có giải pháp chung, thống nhất trên bình diện quốc tế đối với vấn đề này; các nước liên quan và cộng đồng quốc tế phải phối hợp giải quyết triệt để nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, đặc biệt là phối hợp chấm dứt tình trạng xung đột vũ trang, tái lập hòa bình, ổn định ở các khu vực chiến sự, đồng thời tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống khủng bố, cực đoan quốc tế.

Một số nước cần chấm dứt ngay các hoạt động can thiệp gây bất ổn chính trị, bạo loạn vũ trang ở các nước khác nhằm phục vụ ý đồ, mục tiêu chiến lược của mình, bất chấp hệ quả nặng nề cho các nước liên quan và cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị quốc tế lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước và mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế; đồng thời sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế về đấu tranh phòng, chống khủng bố.

Việt Nam tin tưởng thành công của hội nghị sẽ thúc đẩy hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm khủng bố và hoạt động cực đoan, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh và sự phát triển bền vững trên thế giới và mỗi quốc gia.

Trước khi kết thúc hội nghị, trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí thường trú tại Liên bang Nga, về sự tham gia của Việt Nam, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, cả 9 lần Việt Nam đều cử đại diện tham dự và có những đóng góp tích cực vào những vấn đề an ninh chung của thế giới, của khu vực cũng như của Việt Nam. Đặc biệt, sự tham dự của Việt Nam cũng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga trên lĩnh vực bảo đảm an ninh.

Chủ đề mà đoàn Việt Nam đóng góp là những vấn đề về an ninh phi truyền thống của thế giới như vấn đề chống chủ nghĩa khủng bố và vấn đề về an ninh mạng. Đây là hai vấn đề đang nhận được sự quan tâm chung của các giới chức an ninh trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và Việt Nam chúng ta.

Việt Nam không hề mất cảnh giác và sẵn sàng tham gia cùng giải quyết, ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Còn về vấn đề an ninh mạng cũng là một vấn đề mang tính toàn cầu. Việt Nam cũng đang phải đứng trước những thách thức, những đe dọa rất lớn. Thế giới đang kêu gọi có sự hợp tác, đoàn kết chung về bảo đảm an ninh mạng giữa các cơ quan an ninh.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với các đối tác Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Philippines và hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Cuộc gặp mặt với ông Nikolai Patrushev diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở và hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Hai bên trao đổi những thông tin hữu ích liên quan đến các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực, đặc biệt là việc thúc đẩy quan hệ ngày càng gắn bó giữa Việt Nam - Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh./.