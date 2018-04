Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Kazakhstan

Nhận lời mời của Chủ tịch Uỷ ban An ninh Quốc Karim Massimov, ngày 19/4/2018, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan. Cùng ngày, tại Thủ đô Astana, hai bên đã tiến hành Hội đàm.

Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan Karim Massimov

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan Karim Massimov nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Kazakhstan của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch Uỷ ban An ninh Quốc gia Kazakhstan Karim Massimov bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Ủy ban An ninh quốc gia Kazakhstan với Bộ Công an Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Kazakhstan và Việt Nam tiếp tục được củng cố, ngày càng phát triển.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn ngài Karim Massimov và các đồng nghiệp Kazakhstan đã dành cho đoàn những tình cảm nồng nhiệt, sự đón tiếp trọng thị, chu đáo. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 29/06/1992, Việt Nam và Kazakhstan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn Chính phủ, nhân dân Kazakhstan đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; quan tâm phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Kazakhstan và coi Kazakhstan là đối tác quan trọng tại khu vực Trung Á, cũng như sẵn sàng làm cầu nối cho Kazakhstan với khu vực ASEAN.

Năm 2017, 2 nước đã tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thiết lập quan hệ đặc biệt này, gồm: chuyến thăm chính thức Kazakhstan đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 10/2017; chương trình "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Kazakhstan" vào tháng 9/2017....Việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu bước đầu đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác thương mại giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp đôi, cao nhất so với các nước thành viên còn lại của Liên minh kinh tế Á - Âu.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi tình hình thế giới và khu vực, công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước.

Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Uỷ ban An ninh Quốc gia Kazakhstan.

Để quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban An ninh quốc gia Kazakhstan tương xứng với quan hệ chính trị giữa 2 nước và tiềm năng của hai bên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới, hai bên thống nhất: Tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin về tình hình an ninh thế giới và khu vực liên quan đến hai nước; trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm an ninh quốc gia; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật. Phối hợp chặt chẽ không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để chống phá nước kia; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan đại diện ngoại giao, các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, sinh sống, học tập và du lịch giữa hai nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia. Tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức có liên quan.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng mời ngài Chủ tịch và đoàn đại biểu Ủy ban An ninh quốc gia Kazakhstan sang thăm chính thức Việt Nam nhằm thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan. Ngài Karim Massimov vui vẻ nhận lời./.

