Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn giải trình lý do thiếu sách giáo khoa

Sáng 20/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đang tích cực xử lý để giao đủ sách giáo khoa đến học sinh

Trước ý kiến về chuyện thiếu sách giáo khoa trước năm học mới, giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh sách giáo khoa là công cụ trực tiếp để triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trách nhiệm của bộ không dừng ở khâu biên soạn hay thẩm định, mà còn bao gồm khâu cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm nội dung chính xác.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ GD-ĐT triển khai kế hoạch rà soát, sửa đổi đồng bộ, toàn diện chương trình và sách giáo khoa. Việc chỉnh sửa hướng tới phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, trách nhiệm xã hội, giảm thời lượng môn học không còn thiết thực. Bộ lựa chọn đội ngũ chuyên gia, thành lập các hội đồng thẩm định để thực hiện khẩn trương, chặt chẽ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

Liên quan cung ứng sách giáo khoa, tháng 12/2025, bộ phê duyệt lựa chọn một bộ sách giáo khoa và chỉ đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các địa phương lập kế hoạch sản xuất, cung ứng.

Những năm trước, các nhà xuất bản có ba mẫu sách giáo khoa, các địa phương khi thống kê nhu cầu lên, các nhà xuất bản in số lượng sách giáo khoa dư tương đối nhiều nên mọi năm không xảy ra thiếu sách. Bên cạnh đó, năm học 2026 - 2027, một số địa phương miễn phí sách giáo khoa nên phụ huynh có tâm lý chờ đợi.

Bộ cũng nhận định năm học 2026 - 2027 việc lập kế hoạch chưa chính xác cho từng địa phương, từng môn học. Nhà xuất bản tính số lượng in dư không lớn dẫn đến quá trình cung cấp thừa thiếu cục bộ.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, đến 17h ngày 19/9, số lượng sách giáo khoa chưa đến tay học sinh giảm xuống còn khoảng 900.000 bản, chiếm 0,25% trên tổng số khoảng 240 triệu bản dự kiến cung ứng. Số lượng còn lại chủ yếu do địa phương đặt hàng muộn sau ngày 30/8. Các nhà xuất bản và đơn vị cung ứng đang tích cực xử lý để giao đủ đến học sinh.

"Bộ GD-ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc; sẽ thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các sở GD-ĐT để cung ứng trực tiếp qua nhà trường, giảm khâu trung gian, bảo đảm tính chủ động. Tình trạng này nhất định sẽ không xảy ra trong năm học sau”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Kiểm soát chéo để giảm thiểu tiêu cực

Đề cập đến vấn đề được dư luận quan tâm về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, mô hình tổ chức thi đã được đúc kết qua nhiều giai đoạn đổi mới và mang lại ưu điểm trong việc giảm áp lực cho thí sinh và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trước một số hiện tượng tiêu cực nảy sinh, bộ đã phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cốt lõi trong thời gian tới.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là giữ ổn định kỳ thi, đồng thời tăng cường biện pháp kiểm soát chất lượng, ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và kiểm soát chéo để giảm thiểu tiêu cực, ngăn chặn gian lận trong thi cử.

Bộ GD-ĐT tạo sẽ siết chặt các quy định, phương thức đánh giá tuyển sinh nhằm đảm bảo thực chất, công bằng và hạn chế việc lạm dụng các loại chứng chỉ gây bất bình đẳng giữa các nhóm người học.

Trong bối cảnh môi trường mạng và trí tuệ nhân tạo gây ra những tác động lớn, Bộ GD-ĐT tạo đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý để đưa trí tuệ nhân tạo vào quản trị, ứng dụng hiệu quả, đồng thời thiết lập các hàng rào kiểm soát chặt chẽ những rủi ro từ không gian mạng đối với học sinh.

Bên cạnh công tác thi cử, về giáo dục toàn diện và văn hóa học đường, ngành giáo dục xác định phải chú trọng song song cả tri thức, đạo đức, văn hóa, thể chất, nghệ thuật và kỹ năng sống; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các địa phương để thực hiện phòng ngừa bạo lực học đường.