Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hoài Trung sinh ngày: 27/4/1961; Quê quán: TP Huế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật quốc tế và ngoại giao, Đại học Quan hệ quốc tế.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1982 - 10/1983: Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao.

- 10/1983 - 12/1986: Tùy viên Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York.

- 12/1986 - 12/1990: Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao; Chi ủy viên.

- 12/1990 - 6/1993: Bí thư thứ Ba, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York; Ủy viên BCH Công đoàn của Phái đoàn.

- 7/1993 - 10/1995: Học Thạc sĩ về Luật quốc tế và ngoại giao, Trường Fletcher, Đại học Tufts, Hoa Kỳ.

- 12/1995 - 2/1998: Chuyên viên rồi Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

- 3/1998 - 7/1999: Phó Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

- 7/1999 - 7/2002: Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York.

- 8/2002 - 10/2006: Phó Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

- 10/2006 - 12/2010: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

- 12/2010 - 7/2011: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao; được phong hàm Đại sứ bậc II (7/2011).

- 7/2011 - 10/2014: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc; Ủy viên Đảng ủy nước ngoài tại Hoa Kỳ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York, Hoa Kỳ.

- 10/2014 - 4/2016: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao; tiếp tục phụ trách quan hệ của Việt Nam với các nước Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương (gồm 34 nước, trong đó có Lào, Campuchia), Tổ chức ASEAN (là Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam); được phân công nhiệm vụ tại một số cơ chế liên ngành, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng (từ 1/2016).

- 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Trực tiếp phụ trách các công tác chính: biên giới lãnh thổ (chủ quyền, biên giới quốc gia trên bộ, trên biển), quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế (trong đó có Liên hợp quốc và hệ thống cơ quan trực thuộc), quan hệ song phương với khu vực Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Đài Loan), ngoại giao văn hóa và UNESCO, công tác luật pháp quốc tế, dân chủ - nhân quyền, hợp tác phát triển tại khu vực sông Mê Công, thi đua khen thưởng và truyền thống ngoại giao.

Được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Ngoài nước (Đảng bộ trực thuộc Trung ương; cho đến khi Đảng bộ Ngoài nước hợp nhất với Đảng bộ Bộ Ngoại giao từ 1/1/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (từ 3/2020).

Được phân công nhiệm vụ tại một số cơ chế liên ngành của Đảng và Nhà nước, trong đó có: Thành viên của 2 Tiểu ban Điều lệ và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Ủy viên thường trực, Chủ nhiệm Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ trong công tác biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia; Tổng Thư ký Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nhân quyền của Chính phú; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về hợp tác tiểu vùng; Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc) đến khi Ban Chỉ đạo kết thúc hoạt động vào tháng 10/2017.

- 1/2021 - 3/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ nêu trên.

- 3/2021 - 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 9/2021); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 6/2022). Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 6/2021), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (đến 2/2025). Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (từ 8/2021).

- 10/2023: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

- 2/2025 - 8/2025: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

- 8/2025 - 10/2025: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

- 9/2025: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

- 25/10/2025: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2026-2031.