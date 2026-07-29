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Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 59

Thứ Tư, 21:19, 29/07/2026
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VOV.VN - Chiều 29/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

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Toàn cảnh hội nghị

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và thiết thực. Nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ về vai trò của đối ngoại CAND ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Lực lượng CAND đã chủ động nâng tầm chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Công tác phối hợp với các bộ, ngành trong xử lý các vấn đề đối ngoại được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo thế trận bảo vệ an ninh Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài trong việc dẫn độ, bàn giao đối tượng truy nã và triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Đồng thời, mạng lưới cơ quan đại diện và sĩ quan liên lạc của Bộ Công an tại nước ngoài liên tục được mở rộng, góp phần bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam ở nước ngoài và tăng cường tin cậy chiến lược với các đối tác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sau năm năm thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của lực lượng CAND đã có những bước tiến mới; tư duy đối ngoại, hội nhập quốc tế CAND đã có sự chuyển dịch theo hướng chủ động dẫn dắt, sẵn sàng đóng góp, trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; kết quả đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương chiến lược của Đảng, tích cực giải quyết nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự từ sớm, từ xa…

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Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị

Về định hướng phát triển công tác đối ngoại CAND trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động, bảo đảm mọi hoạt động đối ngoại phải tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể, thực chất, có thể đo đếm được và trực tiếp phục vụ các nhiệm vụ chiến lược về an ninh, trật tự. Các mục tiêu, nhiệm vụ trong các đề án đối ngoại phải được triển khai quyết liệt; khó khăn, vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương, nhất là trong ký kết và thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

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Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Đối ngoại

Trong đó, trọng tâm của công tác đối ngoại CAND thời gian tới là chủ động giải quyết các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự từ bên ngoài; củng cố vành đai, thế trận an ninh từ ngoài biên giới và trên các không gian, lĩnh vực mới; bảo vệ tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm “lợi ích của cá nhân, tổ chức Việt Nam đi đến đâu thì an ninh, trật tự được bảo đảm đến đó”, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tranh thủ sức mạnh thời đại và tạo lập môi trường thuận lợi cho xây dựng, phát triển đất nước.

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Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Đối ngoại vì đã có đóng góp đặc biệt quan trọng trong công tác tham mưu, triển khai hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự thời gian qua.

Việt Cường/VOV
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