Bộ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật ASEAN

Tham dự hội nghị còn có ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Bộ trưởng, Văn phòng Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Brunei; ngài ⁠Francisco da Costa Guterres, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hoà dân chủ Timor-Leste; ngài Francisco Noel R. Fernandez, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam và nhiều đại biểu cấp cao khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia nói chung, tội phạm truy nã nói riêng diễn biến phức tạp và trở thành một thách thức lớn đối với cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang dự và phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phú Nam)

Từ đầu năm 2026 đến nay, chịu ảnh hưởng từ tình hình tội phạm thế giới, khu vực và những biến động về kinh tế - xã hội trong nước, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan các nước ASEAN tiếp tục có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh.

Đồng thời, tình trạng tội phạm truy nã và tội phạm lợi dụng địa bàn các quốc gia thành viên ASEAN để thực hiện hành vi phạm pháp luật tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần thượng tôn pháp luật, làm suy giảm sức mạnh của hệ thống tư pháp hình sự.

Thực trạng nêu trên đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế mạnh mẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật khu vực và thế giới trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến "Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã" để thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26/10/2025.

Các đại biểu tham quan Robot tuần tra, an ninh giám sát; trạm kiot cảnh sát thông minh...

Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần "Xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia" và "Vì một ASEAN không tội phạm".

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, Hội nghị là diễn đàn quan trọng cho lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm truy nã tại khu vực ASEAN, góp phần triển khai hiệu quả kế hoạch hành động ASEAN về đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.