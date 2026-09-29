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Bộ trưởng Lương Tam Quang: Hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu công tác năm 2026

Thứ Ba, 22:39, 29/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay (29/9), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị sơ kết công tác công an quý III và 9 tháng đầu năm 2026.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ cho những tháng cuối năm, hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời chuẩn bị tốt các nhiệm vụ, tạo nền tảng cho năm 2027.

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ động triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

bo truong luong tam quang hoan thanh, dat va vuot cac muc tieu cong tac nam 2026 hinh anh 1
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm sâu. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; số vụ cháy, nổ cũng giảm. Công tác điều tra, giải quyết án, truy bắt đối tượng truy nã; đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ẩn, các băng nhóm tội phạm và đối tượng “giang hồ mạng” đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ Công an cũng đã tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, qua đó, thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chủ động phát hiện, tháo gỡ những vấn đề trong nghiên cứu, chuyển giao và phát triển các công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục bám sát và gương mẫu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các chủ trương chiến lược. Kết quả công tác cơ bản đạt và vượt các mục tiêu đề ra; nhiều mặt công tác quý sau cao hơn quý trước.

bo truong luong tam quang hoan thanh, dat va vuot cac muc tieu cong tac nam 2026 hinh anh 2
Quảng cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ cho công tác “về đích”, với tinh thần các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phải được hoàn thành, đạt và vượt. Bộ Công an cần chuẩn bị kỹ nội dung phục vụ Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, nhất là các dự án Bộ luật, luật do Bộ Công an chủ trì hoặc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; đồng thời chủ động làm tốt công tác truyền thông chính sách.

Bộ trưởng yêu cầu siết chặt quản lý nhà nước về an ninh mạng; nâng cao hiệu quả nắm tình hình, kiểm soát không gian mạng, đấu tranh với tội phạm mạng và các đối tượng “giang hồ mạng”. Cùng với đó, tập trung trấn áp tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả; triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên và tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông.

Đỗ Minh/VOV1
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