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Đại tá Trần Văn Quang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Hà Nội

Thứ Ba, 17:15, 29/09/2026
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VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đồng thời nhận nhiệm vụ mới tại Ban Tổ chức Trung ương.

Sáng 29/9, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Công an TP Hà Nội đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đồng thời nhận nhiệm vụ mới tại Ban Tổ chức Trung ương.

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Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang và ghi nhận, đánh giá cao chặng đường gần 27 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, cùng hơn 6 năm cống hiến tại Công an TP Hà Nội Hà Nội.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy nghiên cứu sâu, tinh thần đổi mới, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung"; tham mưu hiệu quả nhiều chủ trương lớn về xây dựng lực lượng và kiện toàn tổ chức bộ máy. Nhiều năm liên tục, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

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Đại tá Trần Văn Quang phát biểu nhận nhiệm vụ.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đại tá Trần Văn Quang tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sự liêm chính, công tâm; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; vận dụng hiệu quả kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội.

Xúc động phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đào tạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong suốt thời gian qua. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phong cách người chiến sĩ Công an Thủ đô, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

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Trọng Phú/VOV.VN
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