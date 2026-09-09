Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga

Tại cuộc làm việc, hai Bộ trưởng đã trao đổi về các nội dung hợp tác tài chính hai bên cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Liên bang Nga trong thời gian tới. Hai Bộ cũng được đề nghị tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như thị trường tài chính, phát triển doanh nghiệp tư nhân, khoa học - công nghệ, tài chính xanh, tài chính số và đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Bộ sẽ góp phần tìm kiếm các giải pháp phù hợp, trong đó có các giải pháp về thanh toán, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã rà soát một số nội dung hợp tác tài chính đang được triển khai, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, dự án mà hai bên cùng quan tâm, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đã chia sẻ về tình hình và mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045. Trao đổi về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 1,33 tỷ USD, nhập khẩu từ Nga đạt 1,91 tỷ USD. Về đầu tư, tính đến ngày 31/8/2026, Liên bang Nga có 244 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 996,81 triệu USD, đứng thứ 28 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 19 dự án đầu tư tại Liên bang Nga còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 1,64 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến Liên doanh Rusvietpetro và các dự án chăn nuôi bò sữa, nông nghiệp của Tập đoàn TH.