Trường Liên cấp số 14, biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

Phát biểu tại ngôi trường mang tên Bác Hồ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong Chính phủ Mông Cổ và chính quyền thành phố Ulaanbaatar tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của Mông Cổ, góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục trong “Tầm nhìn 2050”, đồng thời tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tới thăm Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong ánh nắng chiều vàng ruộm tại Thủ đô Ulaanbaatar, lời ca, tiếng hát của các em học sinh Trường Liên cấp số 14 vang lên chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Cách đây hơn 70 năm, vào tháng 7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới Mông Cổ, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc.

Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những trường điểm hàng đầu quốc gia, điển hình cho nền giáo dục phổ thông hiện đại, tiên tiến của Mông Cổ, đã đào tạo nhiều lãnh đạo, nhân tài của Mông Cổ; đặc biệt, Trường cũng là một trong những biểu tượng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt, nơi đây đã đào tạo Tổng thống đầu tiên của Mông Cổ, 2 Thủ tướng và nhiều nhân sĩ, trí thức, anh hùng lao động Mông Cổ.

Bày tỏ rất xúc động và vinh dự được đến thăm Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi trường có ý nghĩa đặc biệt đối với tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà thầy trò Nhà trường đạt được trong sự nghiệp “Trăm năm trồng người”, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mông Cổ dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ tháng 9/2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng 10.000 USD ủng hộ Trường bổ sung trang thiết bị giảng dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026 - 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Người Mông Cổ có câu: “Học tập không bao giờ phụ thuộc tuổi tác” hay “Chỉ trò mới thấu công ơn người thầy”. Tôi mong các thầy, cô giáo không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, sáng tạo trong đổi mới tư duy “dạy và học” để truyền cảm hứng, lòng yêu nước tới các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước Mông Cổ. Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn Chính phủ Mông Cổ, chính quyền thành phố Ulaanbaatar và các cơ quan hữu quan đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để Nhà trường hoạt động và phát triển. Tôi mong Chính phủ Mông Cổ và chính quyền thành phố Ulaanbaatar tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của Mông Cổ, góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục trong “Tầm nhìn 2050”, đồng thời tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ".

Đối với các cháu học sinh, Chủ tịch Quốc hội mong các cháu tiếp tục thực hiện và lan tỏa 5 điều Bác Hồ dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”; mong các cháu tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện để mang lại niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc cho các thầy cô, cho bố mẹ và gia đình, xứng đáng là chủ nhân tương lai, góp phần xây dựng đất nước Mông Cổ ngày càng giàu mạnh, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển và đặc biệt xứng đáng là học sinh Trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ghi lưu bút tại trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ, việc nhà trường vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tượng đài và Phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường, đã trở thành biểu tượng sống động, cao đẹp của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo trong việc giáo dục thế hệ trẻ Mông Cổ về tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gìn giữ, lan tỏa văn hóa và tình cảm hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ qua nhiều thế hệ học sinh. Phương châm “Tất cả vì từng học sinh” của nhà trường thật ý nghĩa và đáng trân trọng.

Chủ tịch Quốc hội chúc nhà trường ngày càng phát triển, tiếp tục là cầu nối vững chắc, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Hiệu trưởng Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, B. Choidorj cho biết, một trong những hoạt động tiêu biểu của nhà trường là tôn vinh sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học sinh nhà trường được tìm hiểu, học hỏi về văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân Việt Nam. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức cuộc thi vẽ tranh và viết văn theo chủ đề "Ai hiểu biết nhất về đất nước Việt Nam", tổ chức nhiều phong trào học tập bài hát, điệu múa Việt Nam.

Nhà trường thường xuyên hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tổ chức hiệu quả các hoạt động có ý nghĩa của nhà trường cũng như để tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Nhân dịp chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhà trường đã tổ chức triển lãm các tác phẩm của học sinh.

Nhằm biểu dương thành tích “dạy tốt và học tốt”, kịp thời động viên, khích lệ thầy trò Nhà trường, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng 10.000 USD ủng hộ Trường bổ sung trang thiết bị giảng dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026 - 2027.