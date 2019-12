Bộ trưởng Tô Lâm: Không để tôi phạm lộng hành gây bức xúc dư luận

Bộ trưởng yêu cầu Công an Đắk Nông tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.



Sau khi nghe báo cáo về tình hình, kết quả các mặt công tác của lực lượng Công an Đắk Nông trong năm 2019, Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, chiến công của Công an tỉnh Đắk Nông đạt được.

Cụ thể, lực lượng Công an tỉnh đã bám sát nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự; chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…

Đại tướng Tô Lâm ghi nhận công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ở tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm 3,1%, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt cao. Nổi bật trong đó là đã phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn liên quan nhiều địa phương trên toàn quốc và đường dây làm, tàng trữ, tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn...

“Về công tác đảm bảo an ninh các đồng chí cũng đã rất chủ động, mặc dù hiện nay những tiềm ẩn về an ninh các đồng chí cũng đã nhận thức rất rõ, cho đến hiện nay rất yên tâm. Công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự cũng là điểm nổi bật, kéo giảm tội phạm 3,1% thể hiện nỗ lực rất lớn, thậm chí những vụ án ở vùng khác triển khai ở đây, các đối tượng khác lợi dụng địa bàn này để triển khai hoạt động phạm tội, củng cố nội bộ, tạo niềm tin của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đối với lực lượng công an” - Đại tướng Tô Lâm nói.

Về Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, công tác này bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy Đảng và chính quyền cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn đồng tình và đánh giá cao. Nhấn mạnh tính chất đặc biệt của các sự kiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các cấp ở Đăk Nông phải đặc biệt cố gắng: “Trước mắt cần tập trung có hiệu quả đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn tết Canh Tý 2020 để nhân dân và các dân tộc trong tỉnh vui xuân đón Tết, bình yên, an toàn, không để hình thành điểm nóng, giữ gìn an ninh trật tự đây là nhiệm vụ rất trọng tâm trước mắt. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp trong công an nhân dân. Phải làm tốt công tác tham mưu chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm thực hiện bằng được các biện pháp kéo giảm tội phạm, không để gây bức xúc dư luận”./.