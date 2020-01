Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng công an quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Năm 2019, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Qua đó phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công về những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân trong năm qua.

PV: Năm 2019, lực lượng Công an đã hoàn thành tốt mục tiêu kéo giảm tội phạm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật trên mặt công tác này?

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, và đã từng bước đầy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Phạm pháp hình sự giảm hơn so với năm 2018; trong đó, nhiều loại tội phạm giảm rõ rệt như tội phạm giết người cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp... So với năm 2018 số lượng phạm pháp hình sự giảm 7,39%, đây là con số rất ấn tượng so với chỉ tiêu chúng tôi đăng ký lúc đầu là từ 3%-5%. Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm cũng làm rất tốt; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đều vượt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.

Bộ trưởng Công an - Tô Lâm.

Nhiều vụ án, vụ việc gây bức xúc trong nhân dân được kịp thời điều tra làm rõ. Cụ thể chúng tôi đã triệt phá hơn 2.100 băng, nhóm tội phạm hình sự bị triệt phá, trong đó đã trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; đẩy nhanh tiến độ điều tra phục vụ truy tố, xét xử các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

PV: Bước sang năm 2020, khi đất nước có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII; yếu tố tác động, thách thức đối với an ninh, trật tự của đất nước ngày càng gia tăng. Xin Bộ trưởng cho biết, ngành Công an có những giải pháp gì để hoàn thành các mặt công tác trọng tâm trong năm 2020?

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm mới 2020, là năm có vị trí rất quan trọng, năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2015-2020, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử. Quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng CAND đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 được xác định trong Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75: Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích của đất nước để tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Lực lượng Công an chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đi đôi với đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm để kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả các mặt quản lý nhà nước về an ninh trật tự, làm giảm tai tệ nạn, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PV: Nhân dịp năm mới, xuân Canh Tý 2020, Bộ trưởng có nhắn gửi gì đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước?

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2020 là năm rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử đối với đất nước ta, đặc biệt đối với lực lượng công an nhân dân. Chúng ta đón năm mới với một tâm thế mới, tư thế mới để hoàn thành nhiệm vụ công tác công an rất nặng nề mà đảng, nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó cho lực lượng công an. Tôi hy vọng rằng toàn thể lực lượng công an nhân dân sẽ quyết tâm thực hiện tốt lời hứa với Đảng với nhân dân đảm bảo an ninh trật tự để góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển, mọi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự quan tâm, dìu dắt, che chở, ủng hộ, hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng CAND, chỉ có đóng góp của nhân dân, sự giám sát của nhân dân thì lực lượng CAND mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp đầu năm mới, thay mặt lực lượng CAND tôi xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong nước và nước ngoài năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!/.