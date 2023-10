Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng Đại sứ Marco Della Seta sang nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam; đồng thời, chúc ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan hữu quan Italy với Bộ Công an Việt Nam với nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong 50 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, kết nối địa phương. Song song với đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Italy ngày càng được thắt chặt trên các lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Italy trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai Bên tham gia, nhất là trên các diễn đàn về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, an ninh mạng. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền. Triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết; thúc đẩy ký kết “Ý định thư về thành lập Ủy ban hỗn hợp thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Italy”.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Italy tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an trong đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, trong đó có lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng, chống tội phạm công nghệ cao; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất các trang thiết bị phục vụ cho lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Marco Della Seta bày tỏ vui mừng được cử sang làm Đại sứ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Italy với Bộ Công an Việt Nam nói riêng, đang không ngừng phát triển và mở rộng về nhiều mặt.Ngài Đại sứ khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Italy - Việt Nam, đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Italy để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia và vì lợi ích của nhân dân hai nước.