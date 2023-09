Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng đồng chí Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian quan, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế và đời sống nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào vẫn không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh…

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam

Trên cơ sở đó, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào luôn được duy trì, phát triển cả bề rộng và bề sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm ma túy.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đạt được trong thời qua có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Đại sứ.

Với tư cách là người đại diện cho Nhà nước CHDCND Lào tại Việt Nam, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã cùng với các bộ, ngành liên quan chủ động tham mưu cho Đảng, Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào ban hành nhiều chính sách hợp tác quan trọng, đặc biệt là những chủ trương nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, trên bất cứ cương vị công tác nào mà Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào giao phó, đồng chí Đại sứ sẽ luôn quan tâm và tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển đất nước, không ngừng tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định, sau khi về nước, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, sẽ tiếp tục làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam nói chung, giữa Bộ Công an Lào với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Đại sứ chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng Công an hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.