Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng công an xã, thị trấn

VOV.VN - Chiều 31/1, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu trong Nghị quyết số 12 ngày 25/7/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.