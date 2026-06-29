Bộ trưởng Tư pháp: Giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản

Chiều nay (29/6), Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2026. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù khối lượng công việc phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2026 rất lớn với áp lực về thời gian, đội ngũ pháp chế tại các bộ, ngành vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế và tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì hội nghị.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật và 5 dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội như: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), Luật sửa đổi các luật về thuế... Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 280 văn bản quy phạm pháp luật.

Việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ quy định pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Riêng Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 5 luật và 2 nghị quyết tại Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khỏa XVI; chủ trì thẩm định hơn 360 hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Theo kết quả rà soát, tính đến ngày 16/6, có tổng cộng 684 văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành cần được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trước ngày 1/3/2027.

Tính đến ngày 16/6, đã có 176/684 văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, đạt khoảng 25,7%; còn 508 văn bản (chiếm khoảng 74,3%) đang tiếp tục được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, xây dựng phương án xử lý trước ngày 1/3/2027.

Các số liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật rà soát trong quá trình triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

Không để xảy ra khoảng trống pháp lý

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, công tác pháp chế và đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế đứng trước bối cảnh mới với yêu cầu cao hơn.

Bộ trưởng chỉ đạo đội ngũ pháp chế các bộ, ngành tập trung tham mưu lãnh đạo các bộ, ngành thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quán triệt và triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc mới của Chính phủ; chủ động đề xuất phương án xử lý các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với 17 dự án luật trình thông qua và 3 dự án luật xin ý kiến tại phiên họp đầu tháng 8/2026. Trường hợp chưa kịp hoàn thiện hồ sơ theo quy định, các bộ phải báo cáo Chính phủ về định hướng lớn và chính sách sửa đổi để xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Đồng thời, triển khai và bảo đảm tiến độ đối với các dự án sẽ trình thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XVI.

Theo Bộ trưởng, cần nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, gây rào cản cho môi trường đầu tư kinh doanh.

Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới và hiện đại hóa công tác pháp chế, triển khai Đề án thí điểm chấm điểm (KPI) về xây dựng pháp luật. Ưu tiên nguồn lực để rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đang trực tiếp phát sinh khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn sâu, tư duy đổi mới và năng lực tham mưu chiến lược. Tạo điều kiện cho cán bộ pháp chế tham gia thực chất từ giai đoạn xây dựng chính sách; áp dụng hiệu quả các cơ chế mới về đào tạo, thu hút chuyên gia và ứng dụng công nghệ.

Bộ Tư pháp: Hạn chế tối đa áp dụng trình tự rút gọn trong xây dựng pháp luật VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đề nghị quy định cụ thể hơn việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, áp dụng trường hợp đặc biệt để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn vừa bảo đảm yêu cầu chất lượng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.