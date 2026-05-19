中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Tư pháp: Hạn chế tối đa áp dụng trình tự rút gọn trong xây dựng pháp luật

Thứ Ba, 15:22, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đề nghị quy định cụ thể hơn việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, áp dụng trường hợp đặc biệt để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn vừa bảo đảm yêu cầu chất lượng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 19/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

bo tu phap han che toi da ap dung trinh tu rut gon trong xay dung phap luat hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Theo Bộ trưởng, hiện nay, nhiều chủ trương, định hướng lớn của Đảng đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã đặt ra nhiều yêu cầu quan trọng đối với quy trình xây dựng pháp luật.

Cùng với đó, Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới tiếp tục chỉ rõ các định hướng như: “Cấu trúc hệ thống pháp luật được xác định theo thứ bậc”, “Mở rộng phạm vi áp dụng và xác định rõ giá trị pháp lý của các nguồn bổ trợ”…

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. 

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc nghiên cứu ban hành luật về văn bản quy phạm pháp luật để thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 là yêu cầu khách quan, cấp thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới quy trình xây dựng pháp luật.

Rà soát, đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho biết, việc ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao.

bo tu phap han che toi da ap dung trinh tu rut gon trong xay dung phap luat hinh anh 2
Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Nhiều văn bản được ban hành kịp thời để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, dẫn đến tình trạng phân tán, khó xác định nội dung của từng loại văn bản, gây chồng chéo giữa các nội dung văn bản.

Một số quy định của luật còn chưa rõ ràng, thiếu thống nhất, đặc biệt liên quan đến thẩm quyền ban hành văn bản, xác định hiệu lực pháp lý, quy trình xây dựng chính sách, trình tự thủ tục rút gọn cũng như cơ chế xử lý các vấn đề phát sinh cấp bách trong thực tiễn.

Trong tổ chức thi hành luật, chất lượng xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản ở một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Việc lấy ý kiến, tham vấn, tiếp thu và giải trình chính sách thực hiện thiếu đồng bộ. Tình trạng gửi ý kiến góp ý chậm vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng văn bản; việc tiếp thu, giải trình ở một số trường hợp chưa thực sự đầy đủ, làm cho hoạt động tham vấn còn mang tính hình thức, chất lượng góp ý chưa cao và thiếu kịp thời.

Nhiều hồ sơ được trình sát kỳ họp, làm rút ngắn thời gian tiếp thu, chỉnh lý và tạo áp lực lớn cho cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị sửa đổi, đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng mỗi chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ ban hành một hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

Sửa đổi luật theo hướng xác định rõ thứ bậc của các hình thức văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện nguyên tắc áp dụng pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng và xác định rõ giá trị áp dụng của các nguồn bổ trợ như án lệ, tập quán, lẽ công bằng, nguyên tắc pháp luật và học thuyết pháp lý trong quá trình áp dụng pháp luật.

Quy định cụ thể hơn việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, áp dụng trường hợp đặc biệt để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn vừa bảo đảm yêu cầu chất lượng trong xây dựng, ban hành văn bản, hạn chế tối đa việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn hoặc trường hợp đặc biệt khi có điều kiện để thực hiện đầy đủ các bước, các khâu theo trình tự, thủ tục thông thường.

Cùng với đó, quy định chặt chẽ hơn việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, biện pháp thực hiện và hướng dẫn thi hành theo hướng cơ quan trình dự án, dự thảo phải trình luôn văn bản quy định chi tiết, hạn chế việc ban hành văn bản quy định chi tiết; quy định cụ thể việc xử lý trong trường hợp không kịp ban hành văn bản quy định chi tiết để khắc phục khoảng trống pháp luật,...Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra, phản biện xã hội và trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Kim Anh/VOV.VN
Tag: pháp luật văn bản quy phạm pháp luật bộ tư pháp trình tự rút gọn văn bản luật luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật chính quyền địa phương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính
Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính

VOV.VN - Chiều 8/5, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức tổ chức hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính".

Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính

Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính

VOV.VN - Chiều 8/5, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức tổ chức hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính".

Thi hành pháp luật: Nhận diện điểm nghẽn và giải pháp khắc phục
Thi hành pháp luật: Nhận diện điểm nghẽn và giải pháp khắc phục

VOV.VN - Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ nhiều “điểm nghẽn” trong thi hành pháp luật như chồng chéo quy định, thiếu đồng bộ và tâm lý sợ sai, né trách nhiệm. Theo chuyên gia, muốn pháp luật đi vào cuộc sống cần đồng bộ cả khâu xây dựng và tổ chức thực thi.

Thi hành pháp luật: Nhận diện điểm nghẽn và giải pháp khắc phục

Thi hành pháp luật: Nhận diện điểm nghẽn và giải pháp khắc phục

VOV.VN - Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ nhiều “điểm nghẽn” trong thi hành pháp luật như chồng chéo quy định, thiếu đồng bộ và tâm lý sợ sai, né trách nhiệm. Theo chuyên gia, muốn pháp luật đi vào cuộc sống cần đồng bộ cả khâu xây dựng và tổ chức thực thi.

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là "tổng kiểm kê thể chế"
Chủ tịch Quốc hội: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là "tổng kiểm kê thể chế"

VOV.VN - Chiều 7/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là "tổng kiểm kê thể chế"

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là "tổng kiểm kê thể chế"

VOV.VN - Chiều 7/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội