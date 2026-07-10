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Bộ Tư pháp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại Lâm Đồng

Thứ Sáu, 17:56, 10/07/2026
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VOV.VN - Ngày 10/7, Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Lâm Đồng. Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

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Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp quán triệt nội dung kiểm tra.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp của UBND tỉnh Lâm Đồng cho thấy, đối với 22 văn bản được Bộ Tư pháp kết luận kiến nghị xử lý đến nay tỉnh đã hoàn thành 100% xử lý theo yêu cầu. Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng khối lượng văn bản cần xử lý tới hơn 1.500 văn bản. Đến nay Lâm Đồng đã xử lý hơn 800 văn bản đạt khoảng 54%.

Đối với HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tự kiểm tra toàn bộ 251 Nghị quyết đã ban hành; hoàn thành rà soát 198 Nghị quyết của 3 tỉnh trước thực hiện sáp nhập và đã xử lý được 111 Nghị quyết.

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Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng báo cáo, giải trình những nội dung mà Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp quan tâm.
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Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp thông tin về kết quả kiểm tra, trao đổi làm rõ đối với một số văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp, đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.      

“Tiếp tục phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành và chính quyền cấp xã đối với công tác văn bản nói chung và kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nói riêng. Các sở, ngành, cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định có liên quan. Tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản do chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy hoàn thành trước ngày 1/3/2027”, ông Hồ Quang Huy, nhấn mạnh.

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Bộ Tư pháp gỡ vướng mắc lĩnh vực hộ tịch ở Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 27/8, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp lĩnh vực hộ tịch. 

 

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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