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Phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo tại Đắk Lắk

Thứ Năm, 21:02, 09/07/2026
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VOV.VN - Sáng 9/7, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tu sĩ Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk là địa phương có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú với 7 tôn giáo, hơn 731 nghìn tín đồ, chiếm 22,12% dân số toàn tỉnh. Tỉnh hiện có 680 cơ sở tôn giáo, 661 điểm sinh hoạt tôn giáo và hơn 2.000 chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ.

Tham dự hội nghị có 250 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác tôn giáo của 20 xã, phường cùng các linh mục quản xứ, phó quản xứ và thành viên hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột và Giáo phận Qui Nhơn.

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250 đại biểu tham gia, nghe phổ biến các chuyên đề chính sách pháp luật về tôn giáo.

Các đại biểu được phổ biến các chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo; chính sách tôn giáo của một số quốc gia trên thế giới; những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026 và các quy định pháp luật liên quan; quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa thánh Vatican; trách nhiệm của Công giáo Việt Nam trong việc đồng hành cùng dân tộc, chấp hành pháp luật và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 với nhiều quy định mới phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; việc phổ biến, cập nhật các quy định mới cho chức sắc, chức việc, tu sĩ là cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

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Các đại biểu được phổ biến các chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026

Qua đó giúp các chức sắc, chức việc, tu sĩ và cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở được cập nhật những quy định mới của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo trong quá trình triển khai chính sách, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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