Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vấn đề nóng, khó, mới cho cán bộ xã

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, thực tiễn gần một năm qua cho thấy, việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, cấp xã đã, đang thực sự trở thành cấp chính quyền cơ sở chủ lực, trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và là cấp gần dân nhất, trực tiếp chăm lo đời sống nhân dân tại địa bàn.

Bên cạnh những thuận lợi, những kết quả quan trọng bước đầu, hoạt động của cấp uỷ, chính quyền cấp cơ sở, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức các cấp, nhất là cấp cơ sở còn đang gặp không ít khó khăn, thách thức. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cấp thiết phải đẩy mạnh công tác huấn luyện cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ sở những kiến thức, kỹ năng, phương pháp và phong cách công tác đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ sở, của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điều đó cũng đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở hiện nay phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trước các yêu cầu mới đặt ra, các chuyên đề của lớp bồi dưỡng được xây dựng theo hướng bám sát những vấn đề “nóng”, “khó”, “mới” mà cán bộ cấp xã đang trực tiếp đối diện và giải quyết hiện nay như: năng lực quản trị toàn diện trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; yêu cầu lãnh đạo phát triển trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao; nhận diện các điểm nghẽn thể chế; các hạn chế nội tại; quản trị bằng nền tảng số, dữ liệu và AI; đổi mới công tác cán bộ, cũng như những yêu cầu điều hành đặc thù của cấp xã trong không gian phát triển mới.

Với phương pháp tổ chức theo hướng “học từ thực tiễn, giải quyết vấn đề thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn”, các chuyên đề được xây dựng theo cấu trúc mở, tăng cường trao đổi tình huống, đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, chuyên gia quản lý và đội ngũ cán bộ giảng dạy của Học viện với đội ngũ cán bộ trực tiếp công tác ở cơ sở, qua đó góp phần hình thành tư duy quản trị mới, năng lực phối hợp liên ngành và khả năng xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Học viên không chỉ thụ động tiếp nhận mà trở thành chủ thể tham gia đồng kiến tạo tri thức, cùng phân tích vấn đề, cùng đề xuất giải pháp và cùng rút ra bài học từ thực tiễn cơ sở.

Lớp học gồm 6 chuyên đề: Xác lập khung năng lực quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển của cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Năng lực lãnh đạo, điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số; Nhận diện các điểm nghẽn thể chế, cơ chế, chính sách vượt quá thẩm quyền cấp xã và kiến nghị đột phá tháo gỡ; Nhận diện thách thức, rào cản nội sinh của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu đổi mới đồng bộ công tác cán bộ để đáp ứng quản trị phát triển; Quản trị cấp xã bằng nền tảng số, dữ liệu và AI: khoảng trống năng lực và yêu cầu nâng cấp đội ngũ; Quản trị xã, phường, đặc khu trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: đặc thù không gian phát triển và yêu cầu điều hành khác biệt.

Đây là lớp được tổ chức thí điểm đầu tiên nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện tài liệu, kịch bản giảng dạy; phương thức tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trên toàn quốc.