Bức thư Bác gửi năm 1946 và hành trình 80 năm xây dựng khối đại đoàn kết ở Gia Lai

Không chỉ là lời hiệu triệu trong kháng chiến, thông điệp ấy đã trở thành nền tảng tinh thần, dẫn dắt Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai, vượt qua khó khăn, phát triển và vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Làng Đak Asel (xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) từng là căn cứ cách mạng quan trọng trên dãy Trường Sơn Đông, nơi đồng bào Ba Na một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ trong suốt những năm kháng chiến. Truyền thống ấy vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Trong nhà rông của làng, di ảnh Bác Hồ được treo ở nơi trang trọng nhất, bên dưới là bức thư Người gửi đến Đại hội dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946.

Già làng Đinh Hmunh kể cho thế hệ trẻ của làng Đak Asel nghe về tình cảm của đồng bào Ba Na với Bác Hồ.

Cầm trên tay bức thư, già làng Đinh Hmunh kể cho các thế hệ trẻ câu chuyện về Bác, về những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ gian khó nhưng đầy niềm tin của buôn làng về một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc như lời Bác Hồ từng căn dặn. Già làng nhấn mạnh, lời Bác Hồ dặn dò với tư tưởng đoàn kết thống nhất là ánh sáng soi đường cho các thế hệ trong làng luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên, xây dựng đời sống ấm no. “Dân làng rất kính yêu Bác, kính trọng Bác. Tôi dạy con cháu làm sao để nghe lời Bác, học tập tốt, phải nghe, phải làm theo lời Bác nói".

Từ một vùng căn cứ cách mạng còn nhiều thiếu thốn, Đak Asel hôm nay đã đổi thay rõ nét. Hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân từng bước nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Những đổi thay ấy gắn với quá trình bà con kiên trì làm theo chủ trương của Đảng, học tập và làm theo lời Bác dạy. Qua những câu chuyện của già làng, của các thế hệ đi trước, lớp trẻ làng Đak Asel hiểu hơn về hành trình đấu tranh giành độc lập và những hy sinh của cha ông. Từ đó, ý thức học tập, rèn luyện và trách nhiệm với quê hương cũng được vun đắp.

Ảnh Bác Hồ được đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà rông của làng Đak Asel.

Em Đinh Thị Hà Thuyết, đại diện cho thế hệ trẻ trong làng, chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi nghe những câu chuyện ấy. “Khi nghe câu chuyện của ông về Bác Hồ, em cảm thấy rất biết ơn và xúc động. Em sẽ cố gắng học tập để xây dựng quê hương tốt đẹp”.

Từ những đổi thay ở cơ sở như làng Đak Asel, tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết, chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào miền núi trong bức thư năm 1946 đã được tỉnh Gia Lai cụ thể hóa bằng các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay Gia Lai là nơi hội tụ của 47 dân tộc anh em với hơn 3,5 triệu dân. Giai đoạn 2021-2025, cùng với hàng chục nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Gia Lai đã bố trí để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào hạ tầng và sinh kế. Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực này giảm còn 8,37%. Năm 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu bảo đảm người dân vùng khó khăn được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời tạo sinh kế bền vững, ổn định đời sống.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, Gia Lai phải thấm nhuần lời dạy của Bác, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết. Từ đó, biến tinh thần đoàn kết thành ý chí chính trị, hành động cụ thể, sức mạnh nội sinh để quyết tâm xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”.

Ông Ksor Phước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ cho rằng, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là di sản lịch sử, mà còn là nguyên lý xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thực tiễn ở Gia Lai và khu vực Tây Nguyên qua nhiều giai đoạn cho thấy chính tinh thần đoàn kết đã tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sau năm 1975, nhiều buôn làng còn sản xuất tự cung tự cấp, du canh du cư, đời sống khó khăn, hạ tầng gần như chưa có. Đến nay, sau 50 năm, diện mạo đã đổi thay căn bản: giao thông, điện, thông tin liên lạc được đầu tư đồng bộ; nhiều nơi có đường ô tô đến tận làng; sản xuất từng bước cơ giới hóa, chuyển sang kinh tế hàng hóa với nhiều cây trồng, vật nuôi có giá trị. Quan trọng hơn, từ những chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố, bà con các buôn làng luôn tin tưởng và đi theo Đảng, theo Bác Hồ.

"Sau 50 năm, đồng bào Jarai, Bahnar từ cộng đồng rất lạc hậu, đã làm được 8 đến 10 tấn/ha lúa, bỏ hết chọc tỉa sang sử dụng công cụ sản xuất hiện đại không khác gì người Kinh. Một số nhà đã có ô tô riêng. Thành tựu của Đảng và Nhà nước đấy”, ông Ksor Phước cho biết.

Từ bức thư lịch sử năm 1946 đến thực tiễn hôm nay, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn kết các dân tộc và tạo động lực phát triển. Trên nền tảng ấy, Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung tiếp tục khơi dậy sức mạnh nội sinh, củng cố niềm tin, vững bước trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.