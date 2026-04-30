Gia Lai nâng cao tính an toàn, chuyên nghiệp trong mùa du lịch biển

Ghi nhận tại bãi biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), dịp này du khách đổ về khá đông. Tại khu vực bãi tắm, anh Hồ Văn Thắng (nhân viên cứu hộ khách sạn Hải Âu) luôn trong tư thế sẵn sàng, tay cầm phao cứu sinh, mắt dõi theo từng con sóng và các du khách. Với anh, công việc này không cho phép sự lơ là, bởi sự cố không may có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Làm nhân viên cứu hộ, khách tắm phía ngoài biển khu vực phía mình thì cũng phải để ý. Tôi phải để ý khách tắm ra làm sao, để lỡ có chuyện xảy ra phải xuống hỗ trợ khách kịp thời, cấp cứu kịp thời”, anh Hồ Văn Thắng chia sẻ.

Phương tiện tuần tra trên biển của lực lượng chức năng để quản lý hoạt động giao thông thủy nội địa, kết hợp với cứu hộ cứu nạn khi cần thiết tại vùng biển Gia Lai.

Tại khu du lịch Kỳ Co lượng khách cũng tăng cao, kể cả vào thời điểm nắng gắt giữa trưa. Lực lượng cứu hộ được bố trí dày hơn, ca nô luôn trong trạng thái sẵn sàng xuất phát. Du khách được nhắc nhở không bơi ra ngoài khu vực phao giới hạn.

Anh Lê Thanh Hùng Anh, nhân viên cứu hộ tại đây cho biết, khi lượng khách càng đông, áp lực công việc càng lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ: “Tắm biển ở Kỳ Co quy định những khu vực có dàn phao nổi thì sẽ an toàn, các em bé thì tắm gần bờ, nếu ra xa thì thổi còi báo hiệu trở lại gần bờ. Nếu người lớn ra chỗ nước ngập đầu có dòng chảy thì cũng thổi còi thông báo khách trở vào gần bờ. Trường hợp cấp bách sẽ sử dụng mô tô nước cùng bộ đàm báo tín hiệu để mọi người cùng hỗ trợ”.

Lực lượng cứu hộ tại khu du lịch Kỳ Co luôn thường trực tại bãi biển.

Sự hiện diện thường trực của lực lượng cứu hộ, cùng hệ thống phao quây khoa học đã tạo cảm giác an tâm cho du khách. Anh Nguyễn Hoàng Anh (du khách từ Hà Nội) đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn tại đây: “Tôi thấy rất chỉn chu, chuyên nghiệp, nhiều chỗ không có đội cứu hộ như thế này. Tại đây có đội cứu hộ và phao nổi ngoài biển nên tôi thấy an toàn và an tâm nếu ra bơi”.

Theo ghi nhận, các điểm du lịch biển như Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý hay Bãi Xép dịp này đều thu hút đông đảo người dân và du khách. Tuy nhiên, nguy cơ đuối nước vẫn tiềm ẩn khi một số người còn chủ quan, bơi ra ngoài khu vực an toàn hoặc vào vùng có dòng chảy xa bờ. Trước thực tế này, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và bố trí lực lượng ứng trực tại nhiều điểm.

Phao bơi để du khách sử dụng tại khu du lịch và luôn có nhân viên cứu hộ túc trực.

Ông Phan Tấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn cho biết địa phương đã kiện toàn lực lượng cứu hộ với đầy đủ trang thiết bị, tổ chức trực theo khung giờ phù hợp, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực giám sát.

"Tuy rằng có đội cứu hộ và phương án cứu hộ nhưng vẫn khuyến khích người dân tắm biển phải mặc áo phao khi bơi ra xa để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, phường cũng đang liên hệ đơn vị tư vấn khảo sát để triển khai mô hình camera an ninh kết hợp với phòng chống đuối nước. Khi phát hiện sớm nguy cơ đối với những du khách đến với Quy Nhơn thì hệ thống cảnh báo sẽ báo ngay để có giải pháp kịp thời", ông Phan Tấn Hoàng cho biết thêm.

Ở cấp tỉnh, công tác đảm bảo an toàn cho du khách cũng được chỉ đạo quyết liệt. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động vui chơi dưới nước.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết việc thiết lập cơ chế phản ứng nhanh, cùng với tuần tra, kiểm soát chặt chẽ sẽ là giải pháp then chốt trong mùa du lịch cao điểm: “Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo quan tâm đến an toàn cho du khách tham quan tại địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành, các địa phương kiểm tra những trang thiết bị an toàn cho du khách khi tắm biển, sao cho mùa hè năm nay du khách đến với vùng biển của Gia Lai đảm bảo an toàn trong vui chơi giải trí”.

Thực tế cho thấy, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, ý thức của mỗi người dân và du khách vẫn là yếu tố quyết định. Việc tuân thủ các khuyến cáo, không bơi ra ngoài khu vực an toàn, chủ động sử dụng áo phao khi cần thiết sẽ góp phần hạn chế tối đa những tai nạn đáng tiếc, để mỗi hành trình đến với biển luôn là những trải nghiệm trọn vẹn và an toàn.