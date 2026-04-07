Các tân đại biểu Quốc hội bước vào nhiệm kỳ với niềm tin và khát vọng cống hiến

“Gần dân, sát dân, vì dân”, không chỉ là khẩu hiệu mà đang trở thành kim chỉ nam hành động của các đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại Hội nghị bồi dưỡng “Giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội” diễn ra tại Cần Thơ vừa qua, 91 tân đại biểu Quốc hội đến từ khu vực miền Trung và Nam bộ đã được trang bị kiến thức, kỹ năng và hun đúc thêm tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng mang tiếng nói của cử tri vào nghị trường, góp phần kiến tạo những quyết sách vì sự phát triển của đất nước.

Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng

Trong những ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; thẩm quyền, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; quy trình, thủ tục hoạt động tại Kỳ họp Quốc hội; hướng dẫn sử dụng các phần mềm công nghệ được xây dựng để phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội; nghe giới thiệu và thực hành các kỹ năng xem xét, góp ý xây dựng pháp luật; kỹ năng phân tích, nghiên cứu, đánh giá, góp ý đối với nội dung dự án, dự thảo Luật, Nghị quyết trình Quốc hội; kỹ năng tiếp xúc báo chí, đặc biệt là kỹ năng tiếp xúc cử tri. Trong đó, nhấn mạnh đến cơ sở pháp lý, trách nhiệm, nghĩa vụ và vai trò của các đại biểu Quốc hội trong tiếp xúc cử tri; ý nghĩa và mục tiêu của hoạt động tiếp xúc cử tri; nội dung, hình thức, phương thức tiếp xúc cử tri; các nguyên tắc bắt buộc và mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri trong hoạt động tiếp xúc cử tri.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Nghĩa - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua tham dự Hội nghị bồi dưỡng, ông đánh giá rất cao việc cung cấp không chỉ những tri thức nền tảng về tổ chức bộ máy, hoạt động Quốc hội, vai trò trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, mà quan trọng hơn là về các kỹ năng. Kỹ năng giúp cho người đại diện nhân dân sẽ là cầu nối giữa chính quyền, giữa Quốc hội với địa phương; đặc biệt là truyền đạt những những nguyện vọng, ý chí, những quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tới Quốc hội và đưa vào trong nghị trường để xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, góp phần kiến tạo và phát triển đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Nghĩa khẳng định, trước buổi tập huấn, nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có những kỹ năng nhất định khi tham gia tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, sau khi trúng cử và tham dự khóa bồi dưỡng, năng lực, trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm đã có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống kiến thức được cung cấp rất khoa học, tổng thể, toàn diện và sát thực tiễn.

"Chúng tôi – các tân đại biểu Quốc hội – có niềm tin mạnh mẽ rằng, với những kiến thức, kỹ năng, tri thức được trang bị từ khóa học, các kỳ tiếp xúc cử tri tới đây sẽ ngày càng gần dân, sát dân, vì dân, qua đó thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền của người đại biểu nhân dân"- Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Nghĩa nói.

Hội nghị bồi dưỡng chia tổ để các báo cáo viên hướng dẫn tân đại biểu Quốc hội thực hành các kỹ năng như: kỹ năng xem xét, góp ý trong xây dựng pháp luật; kỹ năng tiếp xúc và trả lời truyền thông, báo chí; kỹ năng tiếp xúc cử tri...

Bà Huỳnh Kim Minh Tâm - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang cho biết, tham dự Hội nghị tập huấn, các tân đại biểu Quốc hội đã có cơ hội tiếp thu "kho" kinh nghiệm thực tế từ các thế hệ đại biểu Quốc hội đi trước. Qua đó không chỉ là học về kiến thức, mà còn rèn luyện kỹ năng từ cách giao tiếp với cử tri đến tư duy phân tích các văn bản luật. Đây chính là chìa khóa để các đại biểu nhận diện những điều chưa sát thực tế, từ đó đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

“Ngoài ra, lớp học còn mang đến cho chúng tôi những giá trị tinh thần rất ý nghĩa, đó là sự kết nối giữa các đại biểu đến từ nhiều địa phương khác nhau. Dù khác nhau về nơi sinh sống hay công việc, nhưng khi hội tụ tại đây, chúng tôi có chung một ý chí, một khát vọng và một niềm tin: làm sao để người dân Việt Nam có cuộc sống ngày càng tốt hơn, đất nước ngày càng phát triển và Việt Nam trở thành một nơi đáng sống trên thế giới"- Bà Minh Tâm nói.

Theo Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội là nhịp cầu mang tâm tư của người dân vào nghị trường và mang chính sách trở về với nhân dân. Nếu chỉ nói ở hội trường mà không quay về đối thoại với nhân dân thì người đại diện sẽ trở nên xa cách; nếu chỉ nghe ở cơ sở mà không dám nói ở hội trường, đại biểu sẽ trở nên thờ ơ, vô cảm. Đại biểu Quốc hội phải là người biết giữ gìn niềm tin của nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rực rỡ, thực sự là một mốc son trong tiến trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước nhà. Với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay đạt 99,7%, cử tri đã bầu đủ 500 đại biểu tham gia Quốc hội khóa XVI. Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin tuyệt đối, nhân dân đã khẳng định ý chí sắt son đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và đặc biệt là gửi gắm kỳ vọng lớn lao vào sự đổi mới của Quốc hội khóa mới và trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của từng đại biểu Quốc hội...

Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và phát biểu khai mạc Hội nghị bồi dưỡng "Giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội" do Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức tại thành phố Cần Thơ

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở những con số mà ở sự kỳ vọng lớn lao của cử tri gửi gắm vào mỗi người đại biểu được bầu ra. Sự có mặt của các vị, những đại biểu lần đầu trúng cử từ khắp các ngành nghề, lĩnh vực sẽ mang đến một luồng sinh khí mới cho nghị trường, một tư duy mới và khát vọng cống hiến mãnh liệt cho sự nghiệp đổi mới của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, sự giao thoa giữa kinh nghiệm của các đại biểu tái cử và nhiệt huyết của các đại biểu trúng cử lần đầu sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đưa Quốc hội khóa XVI vươn tới những tầm cao mới.

Sáng 6/4, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã khai mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ giải quyết khối lượng công việc rất lớn, mang tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ, từ công tác nhân sự cấp cao đến việc xem xét, quyết định các dự án luật và những vấn đề quan trọng của đất nước. Với hành trang là kiến thức, kỹ năng cùng tinh thần trách nhiệm được bồi đắp qua Hội nghị bồi dưỡng, các tân đại biểu Quốc hội khóa XVI đang sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ với niềm tin và khát vọng cống hiến. Tin rằng, bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự gắn bó mật thiết với nhân dân, mỗi đại biểu sẽ thực sự là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.