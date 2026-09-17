Cải cách chính sách tiền lương: Hướng tới tạo chuyển biến thực chất về tiền lương

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 8 tháng đầu năm 2026, Bộ Nội vụ đã kịp thời tham mưu hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và lao động. Bộ đã trình cấp có thẩm quyền 1 hồ sơ Luật, 3 Nghị định, 2 văn bản hợp nhất, 6 Thông tư, 9 Quyết định của Bộ, 1 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 15 báo cáo và 10 lần xây dựng hồ sơ về Đề án cải cách chính sách tiền lương.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ tập trung triển khai các Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 và số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương; tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

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Từ ngày 1/7/2026, chính sách tiền lương mới đã được triển khai, theo đó hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng 8% mức lương, trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực và trên 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp.

Bộ cũng tập trung xây dựng các dự thảo nghị định liên quan đến chế độ tiền lương, phụ cấp; trong đó có dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức cấp xã. Đồng thời, tham mưu xây dựng các thông tư hướng dẫn xếp lương.

Đối với khu vực doanh nghiệp, chính sách tiền lương tiếp tục được hoàn thiện theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm quyền thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động, gắn với vị trí việc làm, năng suất và kết quả thực hiện công việc. Mức lương tối thiểu tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP được điều chỉnh tăng bình quân 7,2% từ ngày 01/01/2026.

Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện chính sách, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và từng bước xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, bền vững.

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; tiếp tục triển khai kế hoạch truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026-2030; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, trong đó tiếp tục đàm phán Hiệp định bảo hiểm xã hội song phương Việt Nam - Nhật Bản và triển khai Hiệp định bảo hiểm xã hội Việt Nam - Hàn Quốc.

Kết quả bước đầu cho thấy diện bao phủ bảo hiểm xã hội tiếp tục được mở rộng. Trong những tháng đầu năm 2026, ước có 22,28 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 46,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 17,56% so với cùng kỳ năm trước. Số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt khoảng 6,08 triệu người, tăng 12,18%. Đáng chú ý, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 29,48% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên cho thấy các chính sách bảo hiểm xã hội đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng mạng lưới an sinh, tăng khả năng bảo đảm thu nhập cho người dân khi hết tuổi lao động hoặc gặp những rủi ro trong cuộc sống.

Bước vào những tháng cuối năm 2026, Bộ Nội vụ xác định tiếp tục tập trung cao độ hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đặt ra.

Theo đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện các tài liệu của Đề án, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết số 27-NQ/TW và số 28-NQ/TW, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tổng hợp số liệu, đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện cơ sở thực tiễn và lý luận của Đề án. Đề án được xác định hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5.

Song song với đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện các chính sách về tiền lương, phụ cấp. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP dự kiến trình trong tháng 9/2026; dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức cấp xã dự kiến trình trong tháng 10/2026.

Cùng với nhiệm vụ về tiền lương và bảo hiểm xã hội, trong những tháng cuối năm, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện chính sách lao động, việc làm và quan hệ lao động; hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 219/2025/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 416/QĐ-TTg về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính kết nối Nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Đồng thời, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách lao động, việc làm thích ứng với quá trình già hóa dân số; vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia và đẩy mạnh đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư.

Với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuẩn bị kỹ lưỡng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, cùng với tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đã ban hành, Bộ Nội vụ hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn mới.