Cái gì cũng đến cấp xã, cần chính sách cho cán bộ phù hợp hơn

Sáng 11/5, tại Phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026.

Cần đào tạo cán bộ cấp xã, có chính sách phù với nhiệm vụ

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, trong báo cáo cho thấy nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như giáo dục; y tế; chính sách lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở; ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm; lừa đảo trực tuyến, rò rỉ dữ liệu cá nhân; bạo hành trẻ em diễn ra thời gian gần đây; thiếu trường công lập tại các thành phố, đô thị lớn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên làm việc. Ảnh: Quốc hội

Cùng với đó là khối lượng công việc cấp xã ngày càng tăng, yêu cầu ngày càng cao nhưng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức chưa tương xứng. Cử tri đều đề nghị xem xét phụ cấp 30% đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể xã hội. Vì sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì không còn được hưởng mức cấp này. Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, trưởng bản, chi hội trưởng các đoàn thể thì cũng bị giảm mức phụ cấp.

Đặc biệt là các phòng chuyên môn của xã, phường hiện nay, ví dụ như phòng Kinh tế thì phải làm việc với 7 đầu mối của các sở, ngành cấp tỉnh; Phòng Văn hóa - xã hội thì liên quan đến 6 đầu mối cấp tỉnh.

“Khối lượng, nhiệm vụ và thủ tục cấp xã dồn vào hai phòng này. Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về năng lực, kinh nghiệm cũng như khả năng thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng phòng, phó phòng thấp... Ý kiến của cán bộ, công chức cũng đề nghị cần quan tâm hơn", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nói.

Thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh cũng đề cập vấn đề chính sách phụ cấp và cơ sở vật chất làm việc tại cơ sở, nhất là khi xã có phòng làm việc với 6 đến 7 sở, ngành khác nhau.

“Cái gì cũng đến cấp xã. Trừ ban hành cơ chế chính sách, còn lại tổ chức thực hiện đều ở cấp xã. Trong khi đó chất lượng đội ngũ chưa được đào tạo, đào tạo lại sau sắp xếp. Do đó nên sớm đào tạo công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu chung” – ông Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh, đồng thời lưu ý do trụ sở làm việc bố trí chưa tập trung nên ở những địa bàn rộng việc đi lại cũng gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh cũng phản ánh tình trạng “độ” xe điện. “Các cháu được bố mẹ mua xe điện rồi tự ra tiệm “độ”, rất nguy hiểm. Nhiều cháu gây tai nạn thì khi kiểm tra thấy “độ” bình ắc quy. Các cháu đèo 2, đèo 3 phóng vèo vèo. Cần có giải pháp xử lý, quản lý nếu không rất nguy hiểm”.

Rà soát điều chỉnh quy hoạch, tránh quy hoạch treo quá lâu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá và đồng thuận rất cao khi Quốc hội và Chính phủ triển khai nhiều biện pháp để phấn đấu tăng trưởng 2 con số; Chính phủ ban hành nhiều quy định cắt giảm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Nhân dân phấn khởi khi Quốc hội quyết định giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sáp nhập; thông qua các biện pháp xử lý vấn đề đất đai và dự án tồn đọng.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tập trung xử lý vụ việc khiếu kiện kéo dài, dù số lượng không nhiều nhưng có những vụ đã kéo dài 20 năm mà chưa có kết luận cuối cùng, do đó phải làm dứt điểm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, nhân dân đề nghị Trung ương có ý kiến với các cơ quan, địa phương quan tâm rà soát điều chỉnh quy hoạch, tránh quy hoạch treo quá lâu. Thực tế có quy hoạch 20 năm dân không được xây dựng, mua bán, chuyển nhượng, tách thửa.

“Như ở Khánh Hòa, bình thường thì không sao, nhưng khi ngập lụt thì thấy nhà 2 tầng vẫn chưa ăn thua, giờ muốn xây cao hơn không được vì vướng quy hoạch, vướng đường điện của doanh nghiệp” – Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng và đề nghị nắm chắc tình hình cơ sở để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Liên quan chính sách cho cán bộ cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết có nhiều ý kiến đề cập đến phụ cấp của cán bộ thôn, tổ dân phố, nhất là sắp tới khi sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản thì địa bàn rộng hơn. Nếu áp lực lớn mà chế độ chính sách chưa phù hợp thì cán bộ khó nhiệt tình đáp ứng công việc.

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban quan tâm hơn nữa hoạt động giám sát theo lĩnh vực phụ trách và theo quy định, nhất là những vấn đề cử tri quan tâm, coi đây là thông tin quan trọng đầu vào phục vụ công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng; các kiến nghị nhiều lần phải được theo dõi, giám sát đến cùng.

“Tinh thần chung là lắng nghe dân, hiểu dân, phục vụ dân thực chất, trả lời dân rõ ràng, giải quyết đến nơi đến chốn”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, xem xét giải quyết các kiến nghị, trong đó có vấn đề chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, nhất là với cấp xã để cán bộ yên tâm công tác và cống hiến.