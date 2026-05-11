Mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ cho biết, thời gian qua, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, gia tăng đáng kể việc ban hành một văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản; một văn bản có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi nhiều văn bản khác nhau; có văn bản trong một thời gian ngắn được sửa đổi, bổ sung nhiều lần; nhiều văn bản QPPL có nội dung được thay thế, bãi bỏ một phần, đính chính, công bố hết hiệu lực... Điều này dẫn tới việc tra cứu, áp dụng văn bản QPPL đòi hỏi công sức, thời gian và khó đảm bảo chính xác, đầy đủ.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012 cũng bộc lộ một số hạn chế như: chưa quy định việc hợp nhất văn bản QPPL của chính quyền địa phương, chưa quy định rõ về giá trị pháp lý của văn bản hợp nhất trong viện dẫn, áp dụng và thi hành pháp luật; chưa bao quát hết hình thức văn bản chứa đựng quy định cần hợp nhất; một số kỹ thuật hợp nhất văn bản tại Phụ lục hướng dẫn chưa bảo đảm thuận tiện...

Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về phạm vi, pháp lệnh này quy định về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong việc hợp nhất văn bản, trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản nhằm góp phần bảo đảm cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo pháp lệnh đã xác định, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản, theo đó sửa đổi, bổ sung 8/20 điều của pháp lệnh hiện hành, bổ sung mới 1 điều, đồng thời bãi bỏ Phụ lục hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất để giao điều chỉnh trong văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Cũng theo ông Phan Chí Hiếu, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các cơ quan tán thành quy định về việc trình dự thảo văn bản hợp nhất cùng với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung khi trình thông qua hoặc trình ký ban hành. Tuy vậy, cơ quan thẩm tra thấy rằng, việc trình đồng thời văn bản hợp nhất trong trường hợp 1 văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản sẽ phát sinh nhiều văn bản hợp nhất phải trình kèm theo, trong khi thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản trình Quốc hội thông qua có thể rất ngắn sẽ khó khăn trong việc thực hiện.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung có trách nhiệm trình dự thảo văn bản hợp nhất cùng với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung khi trình thông qua, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung.

Trong khi đó, thời hạn ký xác thực văn bản hợp nhất đối với văn bản ở Trung ương là 15 ngày kể từ ngày văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung được công bố, ban; thời hạn hợp nhất văn bản của chính quyền địa phương là trước ngày có hiệu lực của văn bản sửa đổi, bổ sung 3 ngày; đối với trường hợp văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày thông qua, ban hành, văn bản hợp nhất phải được ký xác thực chậm nhất là cùng ngày với ngày có hiệu lực của văn bản sửa đổi, bổ sung.

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật như tờ trình của Chính phủ; về thẩm quyền chuẩn bị và trình dự thảo văn bản hợp nhất cùng với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung khi trình thông qua, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung.

Dẫn ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định lưu ý đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp lệnh. Cùng với đó tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ có tính chất hỗ trợ, đổi mới hình thức tuyên truyền để tiếp cận thuận lợi.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ có tiếp thu giải trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết bằng phiếu, tinh thần cố gắng trong tháng 5 thông qua pháp lệnh.

