Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống pháp luật

Sáng 11/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4/2026; tổng kết Kỳ họp thứ Nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc phiêp họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 họp Phiên họp thứ Hai. Đây là phiên họp diễn ra ngay sau khi Kỳ họp thứ Nhất thành công tốt đẹp.

Diễn ra trong 12 ngày làm việc, với sự tập trung cao độ, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn và hệ trọng. Đã tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao, bầu và phê chuẩn các chức danh. Đồng thời, Quốc hội đã khẩn trương xây dựng thể chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tạo động lực mới cho phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm rất cao; đã tiến hành họp Phiên thứ Nhất để kiện toàn các chức danh, nhân sự các cơ quan của Quốc hội; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết; cùng với đó, tổ chức các phiên họp đột xuất để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung cấp bách phát sinh, bổ sung gấp vào kỳ họp…

“Phiên họp thứ Hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, sẽ xem xét: thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa Kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4/2026. Đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư, nguyện vọng. Vì vậy, cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết.

Các đại biểu tham dự

Tại phiên họp này cũng tiến hành tổng kết Kỳ họp thứ Nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ Kỳ họp thứ Hai, không để lặp lại tình trạng gửi chậm hồ sơ, sơ xuất trong kỳ họp thứ Nhất vừa qua.

Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện đúng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các luật trình cho Quốc hội phải kèm Nghị định để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra. Phải đổi mới tư duy làm luật, phân rõ vai của Quốc hội, Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau; trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các Kỳ họp thứ 9, thứ 10 thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất chậm so với yêu cầu.

Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội phối hợp, đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo

Đối với những luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết; các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật, luật, nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế.