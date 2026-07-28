Kỳ họp không thường lệ tháng 8: Quốc hội sẽ cho ý kiến Luật Đất đai sửa đổi

Sáng nay (28/7), tại cuộc họp Giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Hoàng Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 3/8, bế mạc ngày 24/8; ngày 25/8 được bố trí làm thời gian dự phòng nếu cần thiết.

Toàn cảnh cuộc họp Giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Theo kế hoạch, kỳ họp không thường lệ thứ nhất được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3/8 - 13/8, đợt 2 từ ngày 19/8 - 24/8. Trong thời gian từ chiều 13/8 đến hết ngày 18/8, Quốc hội sẽ tạm nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội. Sau khi hoàn thiện, các nội dung sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại đợt 2 của kỳ họp.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 31 nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, quyết định 5 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền nếu có.

Bà Hoàng Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội thông tin tại cuộc họp

Về công tác thông tin, tuyên truyền, bà Hoàng Lan Nhung nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện. Các cơ quan báo chí cần bám sát và triển khai hiệu quả Đề án tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp; tăng cường thời lượng đưa tin trong các chương trình thời sự; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng các nền tảng số và mạng internet. Cùng với đó, Vụ Thông tin cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường các bài viết phân tích chuyên sâu về những đổi mới trong hoạt động lập pháp, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật của Quốc hội, việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân tới diễn đàn Quốc hội.

Thông tin về các nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm, bà Hoàng Lan Nhung cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri cả nước, tác động sâu rộng đến quyền của người sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo dự kiến, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét theo quy trình hai kỳ họp. Cụ thể, Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất vào tháng 8/2026 và tiếp tục xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10/2026.

Đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này. Đây là đạo luật có vị trí nền tảng, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật, định hướng nhiều lĩnh vực như tố tụng hình sự, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, phòng, chống khủng bố, ma túy, mua bán người, rửa tiền... Đồng thời, dự án luật cũng tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện thận trọng, chính xác, khách quan và đúng định hướng.

Theo bà Hoàng Lan Nhung, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình Quốc hội lần này gồm 3 phần, 25 chương và 417 điều. So với Bộ luật Hình sự hiện hành, dự thảo bỏ 6 điều, bổ sung 11 điều mới, sửa đổi, bổ sung 292 điều và giữ nguyên 111 điều.

Bà Hoàng Lan Nhung khẳng định: "Việc tổ chức kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế các chủ trương kết luận của Trung ương, xử lý ngay những vấn đề cấp bách không thể chậm trễ, tháo gỡ ách tắc, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm".

Thông tin thêm về lý do tổ chức kỳ họp Quốc hội không thường lệ, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, thông thường mỗi năm Quốc hội tổ chức hai kỳ họp thường lệ là kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khối lượng công việc lập pháp rất lớn, yêu cầu tiếp tục đột phá mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế đặt ra nhu cầu phải tổ chức thêm kỳ họp không thường lệ.

Ông Nguyễn Văn Hiển cho hay, riêng công tác xây dựng pháp luật trong năm nay, từ nay đến cuối năm Chính phủ và các cơ quan liên quan dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua gần 90 dự án về pháp luật, thậm chí con số này có thể còn cao hơn.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông tin về kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

"Với khối lượng công việc rất lớn như vậy, Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức kỳ họp không thường lệ bên cạnh các kỳ họp thường lệ. Kỳ họp lần này tập trung chủ yếu vào công tác lập pháp, dự kiến thông qua 15 dự án luật và cùng 4 Nghị quyết, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật lớn cùng một số nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội", ông Nguyễn Văn Hiển nói.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, mặc dù kỳ họp này không tổ chức họp báo trước kỳ họp, song toàn bộ hoạt động thông tin, tuyên truyền vẫn được triển khai bình thường, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí để thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của kỳ họp.