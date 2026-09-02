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Cán bộ, chiến sĩ thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân Quốc khánh 2/9

Thứ Tư, 15:32, 02/09/2026
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VOV.VN - Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 2/9, cán bộ, chiến sĩ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 dâng hương, dâng hoa, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân Quốc khánh 2/9

Nhà bia được khánh thành vào ngày 22/12/2022, đây là địa chỉ thiêng liêng để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tưởng nhớ, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ có 223 bia, trong đó 130 bia đứng, 93 bia ốp tường, ghi danh 182.377 liệt sĩ.

Tiếp nối mạch tri ân, cũng trong buổi sáng nay, đoàn đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tham quan không gian trưng bày 42 hình ảnh, chia thành 10 chủ đề về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác.

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Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm; nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 tổ chức đón Tết Độc lập theo cách rất riêng. Trong ngày Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ tổ chức chào cờ, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, giao lưu, trò chuyện về đất liền và người thân. Những vườn rau xanh cũng được chăm sóc, góp phần cải thiện đời sống và tạo không gian xanh giữa biển khơi.

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Chào cờ trên nhà giàn DK1.

 

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Những người lính DK1 huấn luyện Sẵn sàng chiến đấu.

 

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Canh giữ chủ quyền, không để bị động bất ngờ.

Đặc biệt, trong niềm vui ngày Quốc khánh, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, giữ vững nhà giàn và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

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Các chiến sĩ tổ chức kéo co.
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Các chiến sĩ ở nhà giàn DK1 chăm sóc rau xanh.

Đón Tết Độc lập giữa trùng khơi: vui nhưng không quên nhiệm vụ, xa đất liền nhưng không xa Tổ quốc. Những người lính DK1 vẫn vững vàng nơi đầu sóng, quyết tâm giữ bình yên biển, đảo quê hương.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
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