Quân khu 9 phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia

Theo biên bản ký kết giai đoạn 2026-2027, Quân khu 9 và phía bạn Campuchia tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cựu chiến binh và các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ; tạo điều kiện để Đội K90 khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại những địa bàn còn thông tin về mộ liệt sĩ. Theo kế hoạch, mùa khô 2026-2027, Đội K90 sẽ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 16 huyện, thành phố thuộc tỉnh Kan Dal và Kampong Chhnang, từ tháng 9/2026 đến tháng 6/2027.

Quang cảnh buổi làm việc và ký kết.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa tình của Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do, mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Sự đồng hành, giúp đỡ của chính quyền và Nhân dân Campuchia là nguồn động viên, hỗ trợ quý báu, góp phần đưa những người con Việt Nam trở về với đất mẹ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 trao kinh phí của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Kan Dal, Kampong Chhnang, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt phục vụ công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác Quân khu 9 làm việc Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Vương quốc Campuchia.

Đến nay, để chủ động tạo điều kiện thuận lợi các Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu) và Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh Đồng Tháp (Đội K91), An Giang (Đội K92, K93) các đơn vị đã triển khai hoàn thành công ký kết văn bản, thống nhất nội dung phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn mùa khô (2026-2027) với các Quân khu, Ban Chuyên trách các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

Đoàn công tác Quân khu 9 ký kết với Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Vương quốc Campuchia.

Trong tháng 9 tới đây, các Đội sẽ tiến hành xuất quân thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, từ năm 2001 đến mùa khô 2025-2026, với sự phối hợp, giúp đỡ trách nhiệm của chính quyền và nhân dân tỉnh Kan Dal, Kampong Chhnang và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt (Campuchia), Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) đã tìm kiếm, quy tập được 1.729 hài cốt liệt sĩ tại Kampong Chhnang và Kan Dal.

Đoàn công tác Quân khu 9 ký kết với tỉnh Kan Dal, Campuchia.

Đoàn công tác Quân khu 9 ký kết với tỉnh với Kampong Chhnang, Campuchia.