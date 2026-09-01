“Ngước lên ngọn quốc kỳ”: Giai điệu tri ân dịp Quốc khánh 2/9

Mỗi độ thu về, sắc đỏ quốc kỳ nhuộm thắm non sông, lan tỏa niềm tự hào và khí thế của ngày hội lớn. Suốt chặng đường 81 năm qua, lá cờ Tổ quốc luôn là biểu tượng thiêng liêng trong tâm hồn những người con đất Việt, ghi dấu cả vinh quang, hạnh phúc và hy sinh gian khó, khơi dậy hào khí Việt Nam và kết nối hàng triệu trái tim trong sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

“Ngước lên ngọn quốc kỳ” và giai điệu tri ân

Họa sĩ Nguyễn Lê Tâm hiện đang công tác tại báo Công an Nhân dân với vai trò thiết kế mỹ thuật. Anh còn có một niềm đam mê bền bỉ với âm nhạc và đã nhận được sự yêu mến từ cộng đồng bởi những sáng tác với ca từ mang tinh thần tích cực, giai điệu tươi tắn, hiện đại. Mùa thu đến, gió heo may khẽ lay qua những vòm cây phố cổ và sắc cờ đỏ sao vàng rợp trên khắp các ngả đường, lòng người xao xuyến. Và trong không khí mùa thu cách mạng dịp lễ Quốc khánh 2/9, cùng lắng nghe ca khúc "Ngước lên ngọn quốc kỳ" của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm để chạm vào lịch sử, nghe trái tim mình hòa nhịp đập non sông.

Ca khúc "Ngước lên ngọn quốc kỳ" của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm được sáng tác để tri ân các thế hệ đi trước. (Ca khúc: NVCC)

Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm chia sẻ: “Nhân kỷ niệm Tết Độc lập, tôi nhắc mình cần phải viết một bài hát tri ân những thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để có được một Tổ quốc tươi đẹp hôm nay. Tôi bắt đầu viết khi cảm xúc ngày 19/8 rung lên. Trong các biểu tượng thì lá cờ đỏ sao vàng mang tất cả kiêu hãnh, đau thương, anh dũng và rạng rỡ nhất".

Đúng như lời nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm tâm sự ở trên, những rung cảm cuộn trào từ khí thế mùa thu cách mạng đã thúc giục anh viết nên tác phẩm tri ân những thế hệ đi trước. Bài hát được tác giả tập trung hoàn thiện và thu âm xong ngay trước thềm Quốc khánh. Hình ảnh ngọn quốc kỳ nền đỏ sao vàng chính là nơi mang trọn vẹn nhất sự kiêu hãnh, anh dũng, rạng rỡ và cả những gian lao của lịch sử. Trước một đề tài lớn, người nghệ sĩ đã chọn lối đi sáng tạo bằng phong cách Disco Funky rộn rã, thôi thúc sức trẻ với cấu trúc âm nhạc đơn giản, hiện đại. Qua tiếng hát nội lực của ca sĩ Đoàn Thanh Hiền (Bí Đỏ), bài hát bừng lên năng lượng tươi mới, đưa hình ảnh ngọn quốc kỳ thiêng liêng gần gũi với nhịp sống của thế hệ trẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm. (Ảnh: NVCC)

Bằng cái nhìn của một người am hiểu văn hóa, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm đã đan cài các biểu tượng dân tộc, hướng tới lá quốc kỳ. Bài hát mở đầu bằng hình ảnh quốc hoa, hoa sen vươn lên từ bùn lầy, được định nghĩa bằng lòng khoan dung. Từ mạch ngầm ấy, câu hát dẫn dắt người nghe tìm về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Danh nhân văn hóa thế giới đi tìm đường cứu nước, dùng trái tim bao dung để hồi sinh dân tộc. Tiếp đó, lũy tre xanh ôm trọn quê hương qua ngàn năm hiện ra, tạo thành chiếc cầu nối đưa tâm cảm người nghe vút lên biểu tượng cao đẹp nhất: Ngọn quốc kỳ đỏ thắm.

Ngọn quốc kỳ ấy tung bay theo những mốc son lịch sử. Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa I, ngày 31/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, khẳng định tầm vóc của cờ đỏ sao vàng: "Lá cờ đỏ sao vàng đã nhuộm bao nhiêu máu chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã đi từ Á sang Âu, lại từ Âu sang Á, tới đâu cũng được chào kính cẩn”. Chính vì vậy, với nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, lá cờ Tổ quốc trong bài hát không chỉ đơn thuần là thắm màu nghệ thuật. Nền đỏ ấy đại diện cho dòng máu nhiệt huyết, là tinh thần hy sinh chiến đấu cách mạng của biết bao anh hùng liệt sĩ. Ngôi sao vàng năm cánh tỏa sáng ở chính giữa là ánh sáng dẫn đường, đại diện cho màu da vàng và sự gắn kết bền chặt của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Điều chạm vào đáy tim người nghe nhất chính là cái nhìn chân thật, tha thiết của người viết.

"Tôi nhìn lá cờ trên biên giới huy hoàng tung bay.

Tôi nhìn lá cờ sao năm cánh vươn mình trong mây...".

Ngọn quốc kỳ trong lồng ngực tuổi trẻ

Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm xúc động nghẹn ngào: "Ngước nhìn lá cờ tôi đã thấy bao người ngã xuống. Máu đỏ da vàng hình Tổ quốc trên trời quê hương...".

Đằng sau lá cờ tung bay kiêu hãnh là sự hy sinh anh dũng của bao thế hệ cha ông. Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm đưa ra cặp hình ảnh đối lập: "Người đi trong bóng đêm cho con em được đi trong nắng hồng. Người người ôm súng lên đường cho con em được cầm bút đến trường...". Vì khát vọng hòa bình. Những người cha, người anh kiên cường, dũng cảm chiến đấu trong "bóng đêm" gian khổ để con cháu được bước đi dưới "nắng hồng" tự do. Những người đã ngã là để thế hệ mai sau được "cầm bút đến trường". Sự hy sinh ấy không chỉ là lòng dũng cảm, mà là biểu hiện cao đẹp nhất của tình yêu thương, lòng tự hào dân tộc. Để rồi lá cờ thiêng liêng ấy hiện diện thật gần gũi, thân thương.

"Thắm đỏ lá cờ trên tấm áo tôi mặc hôm nay

Có một lá cờ trong tim đó, trong ngực tôi đây…”.

Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm trong chuyến công tác tại Trường Sa. (Ảnh: NVCC)

Lá cờ thiêng liêng trên ngực áo tuổi trẻ, và đập trong lồng ngực những thế hệ Việt Nam đang tự tin đi dọc ngang trái đất. Đó là sự trao truyền, tiếp nối. Trong không khí của ngày Quốc khánh, đứng dưới bầu trời thu hòa bình, tự do, hạnh phúc và ngước nhìn ngọn quốc kỳ tung bay đỏ rực, lắng nghe ca khúc, ta chợt thấy lòng mình lắng lại. Ngước nhìn ngọn quốc kỳ để cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc của hòa bình, độc lập hôm nay.

Và hơn hết, ngước nhìn ngọn quốc kỳ là để tự nhắc nhở bản thân sống sao cho xứng đáng, tiếp nối nguồn sức mạnh kiêu hãnh của cha ông, cùng đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.