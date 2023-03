"Cán bộ làm không đúng pháp luật thì chắc chắn không ngủ yên được"

Chiều 28/2, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, từ khi cuốn sách được ra mắt bạn đọc, đến nay, Đảng ủy Khối bắt đầu triển khai quán triệt nội dung cuốn sách đến 78.000 đảng viên của toàn khối.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Thể, điều mong muốn của Đảng, Nhà nước là các cán bộ, đảng viên khi tiếp cận với cuốn sách, chứng kiến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, phải suy nghĩ cần làm gì, đổi mới những gì, ứng xử ra sao để xứng đáng là một cán bộ, đảng viên như kỳ vọng của Tổng Bí thư.

Cuốn sách thể hiện tinh thần xuyên suốt trong cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành cán bộ, là hiện nay là người đứng đầu Đảng ta, ông luôn trăn trở với vấn nạn "giặc nội xâm", tham nhũng, tiêu cực – nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, Nhà nước.

“10 năm qua, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên thành lý luận. Tổng Bí thư cũng như toàn Đảng đã khẳng định: Cuộc chiến đấu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sức ép bởi thế lực nào”, ông Nguyễn Văn Thể đồng thời đề nghị các cán bộ, đảng viên đọc đi đọc lại cuốn sách xem vấn đề cốt lõi, vấn đề mới, những quan điểm chỉ đạo, đặc biệt là tư tưởng kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư.

Ông Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị các đảng viên trong Đảng ủy Khối nghiên cứu để hiểu sâu sắc, từ đó rút ra bài học cho mình.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể

Đối với cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực lập pháp, cần lồng ghép tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng vào luật, nghị định, thông tư một cách rõ ràng, cụ thể, minh bạch, trong sáng.

Nhắc đến cán bộ, đảng viên khối hành pháp, ông Nguyễn Văn Thể cho biết, bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, cũng có việc vi phạm do cố tình. Do đó, cán bộ khối hành pháp cần phải cân, đong, đo, đếm, suy nghĩ, quyết tâm làm tới nơi tới chốn, đúng quy định pháp luật.

“Nếu không đúng quy định pháp luật thì chắc chắn các đồng chí không ngủ yên; không thể nào yên tâm được cho tới khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Vì hiện nay phòng chống tham nhũng là không có vùng cấm, không kéo dài thời gian, còn sống là còn phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thể Thể cũng bày tỏ mong muốn, cán bộ làm việc trong cơ quan hành pháp nghiên cứu kỹ tư tưởng này, bám chặt vào luật, nghị định, thông tư, đúng quy định pháp luật trong triển khai công việc. Những việc gì trái quy định của pháp luật không làm hoặc phải xin chủ trương cấp có thẩm quyền để thực hiện.

Đối với các cơ quan tư pháp, nội chính, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng bày tỏ mong muốn, cán bộ, đảng viên các cơ quan này chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những vấn đề vấp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để làm sao xây dựng luật đúng, còn khi triển khai thì phải chấp hành nghiêm.

“Làm sao giương cao ngọn cờ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng Bí thư đã triển khai trong 10 năm qua. Làm sao từng bước loại trừ tham nhũng, tiêu cực. Như Tổng Bí thư nói, làm sao xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, xử lý vụ việc để cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người dân không dám, không thể tham nhũng", ông Thể nhấn mạnh.

Đối với các tổ chức Đảng, ông Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị có thể sáng tạo trong việc quán triệt, học tập nội dung cuốn sách đến các cán bộ, đảng viên trong toàn khối, thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm.../.