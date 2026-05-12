Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới

Nêu rõ kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026, bà Hà Thị Nga, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X nhấn mạnh 6 nội dung nổi bật.

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân được đẩy mạnh với nhiều điểm mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đồng thuận thực hiện các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến Nhân dân được đổi mới với việc vận hành “Hệ thống tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri”, phần mềm quản lý công tác giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến cử tri, Nhân dân trên nền tảng “Mặt trận số”. MTTQ Việt Nam cũng phối hợp tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường vận động, đoàn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Theo bà Hà Thị Nga, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị tiếp tục được nâng cao. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 62 nghìn hội nghị, tổng hợp trên 51 triệu ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tổng hợp gần 530.000 ý kiến góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Bà Hà Thị Nga, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X nhấn mạnh 6 nội dung nổi bật. (Ảnh: Lê Khánh)

Nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác vận động, giám sát và an sinh xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trên 2.300 cuộc giám sát, hơn 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý trên 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; duy trì nhiều mô hình giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, MTTQ Việt Nam các cấp đã góp phần cùng Chính phủ và các cấp, ngành xóa trên 300.000 căn nhà tạm, nhà dột nát; huy động trên 24.700 tỷ đồng cùng hơn 2,7 triệu ngày công.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái “Tình dân tộc - nghĩa đồng bào”, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo, cứu trợ thiên tai, bão lũ, thực hiện công tác an sinh xã hội công khai, minh bạch.

Cùng với đó, vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân tiếp tục được phát huy thông qua thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tiếp tục được triển khai rộng rãi, tạo sức lan tỏa trong cả nước, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đặc biệt, lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Về công tác đối ngoại nhân dân, MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5; giao lưu hữu nghị với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc; ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Nhân dân Singapore và Phòng Xã hội Liên bang Nga.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tại khu vực biên giới tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; phát huy vai trò của các vị Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Bà Hà Thị Nga cho biết, MTTQ Việt Nam cũng đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Các tổ chức đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mô hình tổ chức mới; phát huy vai trò của các Ủy viên, hội đồng tư vấn, ban tư vấn, tổ tư vấn.

“Để đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện nêu trên, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sắc của Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Nhà nước; sự chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân”, bà Hà Thị Nga nói.

Từ thực tiễn hoạt động giai đoạn 2024-2026, MTTQ Việt Nam rút ra 5 bài học kinh nghiệm gồm: bám sát sự lãnh đạo của Đảng; cụ thể hóa quan điểm “Dân là gốc”; tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; phát huy vai trò chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031

Về phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga cho biết, Đại hội xác định tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh nội sinh, khát vọng phát triển đất nước; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo.

MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; tăng cường vai trò chủ trì của MTTQ Việt Nam và sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu chung cùng 15 chỉ tiêu cụ thể và 3 nhiệm vụ đột phá gồm: hoàn thiện cơ chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó, Chương trình 1 tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển nền tảng “Mặt trận số”, triển khai đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Chương trình 2 tập trung đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Chương trình 3 hướng tới động viên Nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân.

Chương trình 4 tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn dân, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”.

Chương trình 5 phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Chương trình 6 tập trung thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 7 hướng tới đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ với yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

MTTQ Việt Nam cũng xác định xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.