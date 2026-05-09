  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm sẽ bị tinh giản biên chế

Thứ Bảy, 10:57, 09/05/2026
VOV.VN - Chính phủ yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; kiên quyết tinh giản biên chế đối với người năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 8/5/2026 về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Một trong những nội dung đáng chú ý là thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Chỉ thị, sau quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã tại các địa phương cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc của Đảng và quy định của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ từng bước được kiện toàn, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; năng lực lãnh đạo, điều hành được nâng lên, phương thức làm việc chuyển biến theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, chức năng, nhiệm vụ của cấp cơ sở tiếp tục mở rộng, yêu cầu đặt ra ngày càng cao về tăng trưởng, phát triển bền vững và đổi mới phương thức quản trị theo hướng chủ động, kiến tạo. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả quản trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Rà soát toàn diện, bố trí đúng người, đúng việc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phù hợp đặc thù từng địa bàn, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Các địa phương phải rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực cán bộ, công chức cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí theo vị trí việc làm theo quy định của Đảng và Nhà nước, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Việc bố trí, sắp xếp cán bộ phải bảo đảm “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn”, phát huy năng lực thực tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác. Chỉ thị cũng yêu cầu triệt để điều động các lãnh đạo, quản lý cấp phó vượt số lượng quy định ở cấp tỉnh về công tác tại cấp xã.

Đối với những địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn hoặc lĩnh vực chuyên môn sâu như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo… các địa phương phải ưu tiên bố trí cán bộ có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống. Đồng thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ không phù hợp năng lực, sở trường.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức cấp xã trên cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, thực hiện tinh giản biên chế đối với những người năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh tinh giản, Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã, ưu tiên người có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật công vụ

Theo Chỉ thị, các địa phương cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo yêu cầu vị trí việc làm, gắn với thực tiễn từng địa bàn. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào năng lực thực thi công vụ, kỹ năng xử lý tình huống, tăng cường hướng dẫn thực tế tại chỗ.

Chính phủ cũng yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ cấp xã; siết chặt quy trình xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; ngăn chặn tình trạng quan liêu, hách dịch, cửa quyền, chậm trễ trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, các bộ, ngành và địa phương phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ và thực thi công vụ; số hóa hồ sơ, quá trình công tác, đào tạo, đánh giá cán bộ; nâng cao kỹ năng số như sử dụng văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, khai thác cơ sở dữ liệu, họp trực tuyến và bảo mật thông tin.

Chỉ thị yêu cầu gắn chuyển đổi số với công tác cán bộ nhằm nâng cao tốc độ xử lý công việc, tính minh bạch và khả năng phối hợp liên thông giữa các cấp chính quyền, qua đó phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Ngoài ra, các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin dùng chung bảo đảm kết nối đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Bắc Ninh đặt chỉ tiêu tiết kiệm, tiếp tục tinh giản biên chế và đầu mối trung gian

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

Quảng Trị thiếu khoảng 3.300 giáo viên nhưng vẫn phải tinh giản biên chế
VOV.VN - Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thiếu khoảng 3.300 biên chế nhưng vẫn phải tinh giản theo quy định. Việc này gây áp lực lớn lên hệ thống giáo dục và chất lượng đào tạo.

Tinh giản biên chế đến 2026: Giảm tối thiểu 5% công chức, 10% biên chế sự nghiệp
VOV.VN - Tinh giản biên chế là mục tiêu mà Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện lộ trình giảm tối thiểu 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách đến năm 2026. Quá trình này gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm hiệu lực – hiệu quả hệ thống hành chính...

