English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần chính sách đặc thù tạo sức bật lớn cho siêu đô thị TP.HCM

Thứ Tư, 06:00, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau ngày 1/7/2025, TP.HCM trở thành một siêu đô thị rất lớn, từ đó có một không gian rất mở và tiềm năng cho sự phát triển. Những cơ chế chính sách đặc thù trước đây mà Quốc hội trao cho Thành phố không còn phù hợp với không gian và dư địa cho Thành phố phát triển.

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 Nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật, xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền. Trong đó có Luật Phát triển đô thị. Dự án Luật Phát triển đô thị được xây dựng nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đột phá và khả thi thúc đẩy phát triển TP.HCM, đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM) đã có trao đổi xung quanh vấn đề này.

can chinh sach dac thu tao suc bat lon cho sieu do thi tp.hcm hinh anh 1
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM)

PV: Thưa đại biểu, dự thảo Luật Phát triển đô thị đang đề xuất nhiều chính sách cho đô thị loại đặc biệt là TP.HCM. Bà đánh giá như thế nào về điều này?

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Đối với các chính sách cho đô thị loại đặc biệt là TP.HCM, đây là một sự chuyển biến rất lớn về tư duy xây dựng pháp luật. Chúng ta đi từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và trao quyền mạnh mẽ cho địa phương trong công tác xây dựng pháp luật. Sự chuyển mạnh về tư duy này thể hiện ở một số khía cạnh như sau:

Thứ nhất là về việc phân quyền triệt để, toàn diện. Điều này trong Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị cũng cho phép xây dựng một luật cho Thành phố với tư duy phân cấp mạnh mẽ, toàn diện. Trừ 4 lĩnh vực liên quan tới an ninh quốc phòng, tôn giáo, dân tộc và ngoại giao, còn lại phân cấp rất mạnh mẽ, toàn diện cho TP.HCM trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách.

Thứ hai là trao quyền lập pháp và lập quy rất mạnh mẽ. Bên cạnh Luật Thủ đô, đây là luật thứ hai mà tất cả các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện đều giao cho địa phương. Đối với phần đô thị loại đặc biệt, không có nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ, ngành mà trao quyền cho Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND) cũng như Chủ tịch UBND trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ ba là việc mở rộng các cơ chế, chính sách. Đây là luật được mở rộng không chỉ riêng cho TP.HCM mà các thành phố khác cũng có cơ chế để có thể áp dụng được các chính sách đặc thù quy định trong dự thảo luật này.

PV: Sau khi sáp nhập, TP.HCM có quy mô rất lớn với nhiều không gian phát triển đa dạng hơn. Theo bà, thực tiễn mới này đặt ra những yêu cầu gì đối với việc xây dựng một khung pháp lý dành riêng cho Thành phố?

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Sau ngày 1/7/2025, TP.HCM trở thành một siêu đô thị rất lớn, từ đó có một không gian rất mở và tiềm năng cho sự phát triển. Rõ ràng, những cơ chế chính sách đặc thù trước đây mà Quốc hội trao cho Thành phố không còn phù hợp với không gian và dư địa cho Thành phố phát triển. Vì thế, việc có một đạo luật để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới là hoàn toàn phù hợp và cấp bách.

Chúng ta mở rộng không gian ở những lĩnh vực mà trước đây TP.HCM không có, ví dụ như vấn đề kinh tế biển, rồi các vấn đề liên quan tới khai thác các khoáng sản, là những điều rất cần cho sự phát triển của Thành phố trong không gian mới, cũng như việc hình thành những cụm công nghiệp lớn. Hay việc khai thác những tiềm năng của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đều cần có những chính sách đặc thù để đẩy mạnh sự phát triển và tạo một sức bật lớn cho Thành phố trong việc liên kết vùng, để trở thành đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

PV: Với một siêu đô thị có quy mô lớn và tiềm năng lớn như vậy, sẽ cần có những cơ chế pháp lý như thế nào để có thể quản trị hiệu quả và phát huy tối đa nguồn lực của TP.HCM?

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Tôi nghĩ rằng các cơ chế, chính sách hiện nay được thiết kế trong dự thảo Luật rất thông thoáng, linh hoạt và trao quyền mạnh mẽ cho địa phương với nguyên tắc phân quyền triệt để, toàn diện. Vấn đề ở đây là khâu tổ chức thực thi và triển khai như thế nào để các chính sách đi vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xây dựng các chính sách cho Thành phố cũng đặt vấn đề về cơ chế kiểm soát quyền lực cũng như trách nhiệm kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Những vấn đề đó phải được đặt cùng nhau trong quá trình xây dựng và triển khai.

Thành phố cũng đang rất quyết liệt trong việc xây dựng các dự thảo văn bản triển khai. Chúng tôi cũng học tập kinh nghiệm từ Thủ đô Hà Nội trong việc chuẩn bị các nội dung, các dự thảo văn bản. Đến nay, cơ bản các dự thảo cần phải ban hành ngay – những nghị quyết của HĐND, những dự thảo quyết định của UBND cần phải ban hành ngay để đảm bảo có hiệu lực đồng thời với luật cũng đã chuẩn bị nội dung sẵn sàng.

Các sở, ngành cũng đã rất tích cực trong việc xây dựng các chính sách trên cơ sở nền chính sách khung của Dự thảo Luật phát triển đô thị. Các Ban của HĐND hiện nay cũng đang rất khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành để làm sao cụ thể hóa những nội dung của từng chính sách khung trong luật, để có thể sớm triển khai nếu Dự thảo Luật được Quốc hội đồng thuận và thông qua.

PV: Xin cảm ơn bà!

cac-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-danh-gia-cao-moi-truong-dau-tu-o-viet-nam-anh-le-hang.png

TP.HCM bứt tốc thu hút FDI, tiến gần mốc 11 tỷ USD

VOV.VN - 7 tháng đầu năm 2026, TP.HCM thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn FDI, tăng 44,5% so với cùng kỳ, tiến gần mục tiêu 11 tỷ USD cả năm. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, đồng thời tạo đà để Thành phố đẩy mạnh thu hút vốn vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị: Không nên chỉ điều chỉnh số tuổi
Tăng tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị: Không nên chỉ điều chỉnh số tuổi

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc tăng tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị giúp giữ nguồn cán bộ có kinh nghiệm, nhưng cần đánh giá toàn diện về sức khỏe, cơ cấu cấp bậc, nhu cầu biên chế và điều khoản chuyển tiếp.

Tăng tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị: Không nên chỉ điều chỉnh số tuổi

Tăng tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị: Không nên chỉ điều chỉnh số tuổi

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc tăng tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị giúp giữ nguồn cán bộ có kinh nghiệm, nhưng cần đánh giá toàn diện về sức khỏe, cơ cấu cấp bậc, nhu cầu biên chế và điều khoản chuyển tiếp.

ĐBQH: Văn hóa là con đường ngắn nhất để pháp luật đi vào đời sống
ĐBQH: Văn hóa là con đường ngắn nhất để pháp luật đi vào đời sống

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định rõ hơn vai trò của điện ảnh, sân khấu, bảo tàng, thư viện, không gian sáng tạo, các nền tảng số và các sản phẩm công nghiệp văn hóa trong việc lan tỏa tri thức pháp luật. Văn hóa là con đường ngắn nhất để pháp luật đi vào đời sống.

ĐBQH: Văn hóa là con đường ngắn nhất để pháp luật đi vào đời sống

ĐBQH: Văn hóa là con đường ngắn nhất để pháp luật đi vào đời sống

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định rõ hơn vai trò của điện ảnh, sân khấu, bảo tàng, thư viện, không gian sáng tạo, các nền tảng số và các sản phẩm công nghiệp văn hóa trong việc lan tỏa tri thức pháp luật. Văn hóa là con đường ngắn nhất để pháp luật đi vào đời sống.

Ngoại giao kinh tế phải tạo dòng vốn, công nghệ và cơ hội phát triển
Ngoại giao kinh tế phải tạo dòng vốn, công nghệ và cơ hội phát triển

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất đổi mới cách đánh giá hiệu quả ngoại giao kinh tế, lấy khả năng huy động vốn, công nghệ và nguồn lực chất lượng cao làm thước đo. Bộ cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để biến tiềm năng thành dự án, dòng vốn phục vụ tăng trưởng.

Ngoại giao kinh tế phải tạo dòng vốn, công nghệ và cơ hội phát triển

Ngoại giao kinh tế phải tạo dòng vốn, công nghệ và cơ hội phát triển

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất đổi mới cách đánh giá hiệu quả ngoại giao kinh tế, lấy khả năng huy động vốn, công nghệ và nguồn lực chất lượng cao làm thước đo. Bộ cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để biến tiềm năng thành dự án, dòng vốn phục vụ tăng trưởng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội