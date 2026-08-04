Tăng tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị: Không nên chỉ điều chỉnh số tuổi

Sáng 4/8, đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng, Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Nêu ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng, Đại biểu Bế Xuân Trường, Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng nhận định, việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và bỏ cấp huyện đòi hỏi phải xác định lại thế trận phòng thủ. Liên quan đến việc chính quy hóa cơ quan quân sự cấp xã và sửa đổi Luật Quốc phòng, đại biểu đề xuất chọn phương án bố trí sĩ quan chính quy giữ chức Chính trị viên.

"Hiện nay vai trò của cấp xã rất lớn, đầy đủ và chính quy hóa, xu thế là theo phương án 2: Chính trị viên phải là sĩ quan quân đội chính quy là hợp lý hơn", Đại biểu Bế Xuân Trường nhận định.

Đại biểu Bế Xuân Trường, Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng phát biểu (Ảnh: quochoi.vn)

Về đề xuất nâng tuổi phục vụ của sĩ quan quân đội, đại biểu Bế Xuân Trường cho rằng phương thức tác chiến ngày nay đã thay đổi so với trước đây, và nếu xảy ra chiến tranh, lực lượng ở độ tuổi 60, 70 hoàn toàn có thể tham gia chiến đấu tốt. Do đó, việc nâng tuổi phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ở các cấp là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với đặc điểm phát triển của đất nước và thống nhất với Bộ luật Lao động.

Đại biểu Bế Thanh Tịnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng bày tỏ nhất trí với quy định Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy. Dẫn chứng tại địa phương, đại biểu cho biết, đóng trên địa bàn tỉnh biên giới như tỉnh Cao Bằng, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngoài nhiệm vụ phòng thủ quân sự còn phải gánh vác các nhiệm vụ phòng thủ dân sự, quốc phòng - quân sự địa phương, bảo vệ an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

Đại biểu Bế Thanh Tịnh cũng đề nghị tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ công tác giữa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã với Cấp ủy, UBND cấp xã và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; qua đó hoàn thiện cơ chế, quy định và chức năng phối hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Về độ tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị (sửa đổi Điều 38 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam), đại biểu Bế Thanh Tịnh cho rằng, đối với sĩ quan hiện đang công tác, việc kéo dài độ tuổi phục vụ là hết sức phù hợp. Tuy nhiên, đại biểu bày tỏ băn khoăn đối với quy định kéo dài độ tuổi sĩ quan dự bị, theo đó cấp Úy đến 53 tuổi, Thiếu tá đến 55 tuổi.

Quy định về tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng.

"Lực lượng sĩ quan dự bị chủ yếu sống ở khu vực nông thôn và là lao động chính trong gia đình. Việc kéo dài độ tuổi quá cao như vậy liệu có thực sự phù hợp với điều kiện thực tế khi huy động thực hiện nhiệm vụ? Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét thêm nội dung này", đại biểu Bế Thanh Tịnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng phân tích.

Đại biểu Bế Thanh Tịnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng phát biểu (Ảnh: quochoi.vn)

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng tình với việc bổ sung các chức danh Ban Chỉ huy quân sự cấp xã vào hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan và tăng trần tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cần rà soát nội dung tại khoản 2 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ (được sửa đổi tại Điều 9 dự thảo luật) quy định Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã do Bí thư cấp ủy cấp xã kiêm nhiệm, trong khi Luật Sĩ quan hiện hành lại thiết kế chức vụ Chính trị viên phó là chức vụ sĩ quan. Như vậy, trong Hồ sơ dự án Luật chưa làm rõ thẩm quyền ban hành mệnh lệnh, trách nhiệm đối với công tác Đảng, công tác chính trị, người thay thế quyết định khi Bí thư kiêm Chính trị viên vắng mặt, cũng như mối quan hệ công tác giữa Chính trị viên, Chính trị viên phó và Chỉ huy trưởng. Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu quy định trong luật hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, việc tăng tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị giúp giữ nguồn cán bộ có kinh nghiệm, nhưng cần đánh giá toàn diện về sức khỏe, cơ cấu cấp bậc, nhu cầu biên chế và điều khoản chuyển tiếp. Không nên chỉ điều chỉnh con số về tuổi, mà thiếu tiêu chí phân loại theo yêu cầu thể lực, chuyên môn và khả năng huy động. Việc quy định tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị cần rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù công việc của từng lực lượng.