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Cao Bằng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Thứ Sáu, 14:27, 17/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh ủy Cao Bằng công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sáng 17/7, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được điều động đến công tác tại Đảng ủy phường Thục Phán, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thục Phán được điều động đến công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

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Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng trao các quyết định về công tác cán bộ

Còn ông Hà Ngọc Tú, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh được điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, giới thiệu để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động ông Lê Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến công tác tại Thanh tra tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh. Bổ nhiệm bà Đàm Thị Trung Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp nhận vào làm công chức đối với ông Kim Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh: Việc điều động, bổ nhiệm lần này được thực hiện trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường của từng cán bộ, nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

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Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An 

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục nêu gương về bản lĩnh, đạo đức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, xây dựng chương trình hành động cụ thể.

Xác định rõ những việc phải làm ngay, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, những kết quả phải tạo chuyển biến, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân, cùng tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hoàng Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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