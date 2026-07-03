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Quảng Ngãi công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thứ Sáu, 14:19, 03/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (3/7), Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

quang ngai cong bo quyet dinh cua ban bi thu ve cong tac can bo hinh anh 1
Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (ở giữa) trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới

Theo các Quyết định này, Ban Bí thư chuẩn y ông Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Bí thư chuẩn y ông Trương Huy Tâm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi kiện toàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi có 4 cán bộ lãnh đạo và 9 ủy viên. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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