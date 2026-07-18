Cao Bằng dùng KPI số hóa để đánh giá cán bộ, công chức

Muốn đánh giá đúng cán bộ, trước hết phải có thước đo cụ thể. Đây là bài toán đặt ra khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Khối lượng công việc tăng nhưng yêu cầu về tiến độ, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng cao.

Tại Cao Bằng, toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đang từng bước được số hóa và lượng hóa bằng hệ thống KPI. Cao Bằng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và công bố bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo Quy định số 366-QĐ/TW và Nghị định số 335/2025/NĐ-CP.

Kết quả thực hiện công việc sẽ trở thành căn cứ để nâng cao trách nhiệm, cải thiện chất lượng điều hành và phục vụ người dân tốt hơn

Mới đây, UBND tỉnh Cao Bằng công bố triển khai bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Hệ thống do tỉnh phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng, nhằm số hóa quy trình quản lý công việc và tạo cơ sở đánh giá bằng dữ liệu thay cho nhận xét chung chung. Mỗi nhiệm vụ được gắn với tiến độ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cá nhân, qua đó làm căn cứ cho đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo và tinh giản biên chế.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa An, mỗi cán bộ, công chức có một tài khoản riêng để kê khai nhiệm vụ, cập nhật tiến độ và tự đánh giá kết quả công việc. Lãnh đạo các phòng, bộ phận thực hiện đánh giá trên cùng hệ thống.

Ông Ban Lê Thùy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa An cho biết, mỗi cán bộ công chức (CBCC) đều có tài khoản riêng để tự chấm điểm và đánh giá cho mỗi cá nhân. Các lãnh đạo cũng có phần đánh giá riêng cho từng phòng.

“Lần đầu triển khai nên ban đầu khi rà soát các nhiệm vụ, sản phẩm công việc cũng hơi bỡ ngỡ trong quá trình kê khai KPI. Tuy nhiên hiện tại mọi người đã biết cách để kê khai sản phẩm công việc, đầu ra của mình và KPI cũng đánh giá theo tiến độ thực tế. Tiến độ đến đâu, trên hệ thống đều ghi nhận như vậy, nên những chậm trễ, vượt, hoặc đạt đều ghi nhận từ thực tế, không sai lệch và rất chính xác. Tuy nhiên vẫn còn nội dung vướng như hệ thống KPI đánh giá vẫn còn thiếu sót, ví dụ như tiến độ xử lý công việc trên các hệ thống vẫn chưa tích hợp được hết, đánh giá chưa được chi tiết, cụ thể tất cả các đầu mối công việc của cá nhân từng đồng chí, từng phòng ban”, ông Thùy chia sẻ.

Đến nay, hệ thống đã được triển khai tại 16/16 sở, ban, ngành và 56/56 xã, phường của tỉnh. Cao Bằng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho lãnh đạo, công chức đầu mối và công chức chuyên môn. Sau giai đoạn vận hành ban đầu, phần mềm ghi nhận hơn 15.800 phiếu theo dõi công việc, trên 14.500 phiếu đánh giá cá nhân và hơn 23.000 nhiệm vụ của các tổ chức. Hơn 3.000 công chức đã được đưa vào diện theo dõi, đánh giá; trong 6 tháng đầu năm 2026 có hơn 8.100 lượt đánh giá được thực hiện.

Khi mỗi nhiệm vụ được theo dõi bằng dữ liệu và gắn với sản phẩm cụ thể, việc đánh giá cán bộ sẽ bớt phụ thuộc vào cảm tính

Điểm đáng chú ý của hệ thống không nằm ở việc chấm thêm một loại điểm, mà ở việc thay đổi cách điều hành. Công việc được giao rõ người thực hiện, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cuối cùng; kết quả đánh giá vì thế có căn cứ cụ thể hơn.

Ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch UBND xã Hòa An nhận xét, đây là áp lực cần thiết, đồng thời là động lực để mỗi cán bộ tự soi lại năng lực và trách nhiệm phục vụ người dân. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân là bước chuyển quan trọng, giúp thay đổi cách điều hành, từ đánh giá cảm tính sang đánh giá bằng kết quả cụ thể.

“Với cấp xã chúng tôi, đây là công cụ để lượng hóa trách nhiệm, xác định rõ việc, khi nào hoàn thành, ai chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng phục vụ người dân, doanh nghiệp ra sao. Khi áp dụng bộ tiêu chí này, công tác chỉ đạo điều hành ở cơ sở sẽ thực chất hơn, gắn với phương châm 6 rõ. Cán bộ từ đó cũng phải thay đổi mạnh mẽ hơn, kỷ luật và chủ động hơn, gần dân hơn và luôn phải xác định lấy hiệu quả công việc làm thước đo uy tín xuyên suốt”, ông Trang chia sẻ.

Chuyển từ kiểm điểm cuối năm sang theo dõi thường xuyên

Dự kiến từ ngày 1/10/2026, hệ thống sẽ được triển khai trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh. Cao Bằng đặt mục tiêu chuyển từ kiểm điểm cuối năm sang theo dõi thường xuyên; từ quản lý bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu; từ đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên kết quả, sản phẩm và minh chứng cụ thể.

Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Lĩnh cho rằng đội ngũ cán bộ trẻ và khả năng tiếp cận công nghệ là thuận lợi để địa phương thích ứng với cách đánh giá mới. Nội dung này đã xác định rất rõ tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh là quyết tâm, quyết liệt.

“Cơ bản đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức đều nắm được tinh thần và tiếp cận được công việc, đặc biệt là việc đánh giá KPI hiện nay đảm bảo khách quan, công bằng, thể hiện rõ bằng sản phẩm, công việc của từng người. Mỗi vị trí đều phải cố gắng hơn 100% năng lực thì mới có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay”, ông Đông thông tin.

Cao Bằng sớm công bố bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo Quy định số 366-QĐ/TW và Nghị định số 335/2025/NĐ-CP

Việc triển khai hệ thống KPI cũng là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đưa Quy định số 366-QĐ/TW và Nghị định số 335/2025/NĐ-CP vào thực tiễn.

Khi mỗi nhiệm vụ được theo dõi bằng dữ liệu và gắn với sản phẩm cụ thể, việc đánh giá cán bộ sẽ bớt phụ thuộc vào cảm tính. Quan trọng hơn, kết quả thực hiện công việc sẽ trở thành căn cứ để nâng cao trách nhiệm, cải thiện chất lượng điều hành và phục vụ người dân tốt hơn.