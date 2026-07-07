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Cà Mau thí điểm phần mềm KPI, chấm điểm công chức bằng dữ liệu

Thứ Ba, 06:00, 07/07/2026
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VOV.VN - Cà Mau thí điểm phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) tại 6 cơ quan, đơn vị nhằm số hóa công tác đánh giá cán bộ, công chức. Hệ thống đo lường theo sản phẩm đầu ra, tiến độ và chất lượng, góp phần minh bạch hóa việc chấm điểm, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Tỉnh Cà Mau vừa đưa phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) vào vận hành thí điểm tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hệ thống công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng định lượng, chuyển từ cảm tính sang minh bạch và gắn chặt trách nhiệm cá nhân với kết quả thực tế.

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Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Cà Mau được chọn thí điểm KPI

Tỉnh Cà Mau đã lựa chọn 6 đơn vị, địa phương tham gia thí điểm giai đoạn đầu, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và 3 phường: An Xuyên, Tân Thành, Bạc Liêu.

Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc kết nối dữ liệu với phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; đồng thời tổ chức 9 lớp tập huấn cho hơn 600 lượt công chức để thuần thục các quy trình thao tác.

Theo ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, việc triển khai ứng dụng này là giải pháp căn cơ nhằm cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong quản trị hành chính công.

"Sẽ đo lường được sản phẩm đầu ra, mỗi công việc phải được quy đổi về một sản phẩm chuẩn dựa trên 3 tiêu chí: số lượng, chất lượng và tiến độ. Việc phản ánh trong quá trình làm việc là nội dung rất quan trọng để giúp cho lãnh đạo kiểm soát được tiến độ của công việc, đồng thời phát hiện kịp thời các điểm nghẽn, các hồ sơ thủ tục còn tồn đọng, từ đó đôn đốc để xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, gắn kết chặt chẽ trách nhiệm của cá nhân với kết quả của tập thể, các cơ quan hành chính phải xây dựng được bộ tiêu chí công việc phù hợp và giao đúng vị trí việc làm", ông Huỳnh Tuấn Anh cho biết.

Ghi nhận tại phường Tân Thành, ngay sau khi phần mềm KPI được kích hoạt vận hành từ ngày 1/7, toàn bộ quy trình giao việc, tiếp nhận và kiểm soát tiến độ của công chức đều được thực hiện đồng bộ trên môi trường mạng.  Từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ chuyên môn đều phải gắn liền với thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra rõ ràng.

Bà Cao Thị Nhiệm, Phó phòng Văn hóa, phường Tân Thành cho biết, việc chấm điểm tự động dựa trên kết quả cập nhật hàng ngày giúp cán bộ, công chức ý thức và chủ động hơn trong thực thi công vụ. Điều này cũng giúp loại bỏ cách đánh giá định tính, chung chung trước đây.

"Thay vì trước đây chúng ta đánh giá theo năm với những tiêu chí nhất định trong quy trình mà không kèm theo các sản phẩm chi tiết, thì đối với phần mềm KPI, việc đánh giá sẽ đi vào đúng thực chất của công việc. Hệ thống sẽ định lượng cụ thể về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình đó, chúng ta có thể theo dõi, đánh giá hàng tháng, hàng quý và hàng năm, chứ không riêng gì đợi đến cuối năm mới thực hiện", bà Nhiệm thông tin thêm.

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Tân Thành là một trong 3 đơn vị cấp xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau thí điểm KPI

Phần mềm KPI thí điểm tại Cà Mau áp dụng thang điểm tối đa là 100 để làm cơ sở phân loại, xếp hạng cán bộ hàng tháng, hàng quý. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân trực tiếp cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực hoàn thành nhiệm vụ chung của cả cơ quan, đơn vị.

Định hướng của tỉnh Cà Mau sau thời gian thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và chuẩn hóa lại bộ tiêu chí, hoàn thiện nền tảng kỹ thuật để nhân rộng và hướng tới áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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