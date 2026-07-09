Việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 sẽ được chấm điểm KPI

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 - 10/7, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước. Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn triển khai các quy định mới của Luật Ngân sách nhà nước, thống nhất cách hiểu, cách thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách năm 2027.

Ông Chu Đức Lam, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Chu Đức Lam, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2025 với nhiều nội dung đổi mới, bổ sung quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan Trung ương.

Ông Chu Đức Lam nhấn mạnh, yêu cầu các bộ, ngành nâng cao chất lượng lập dự toán, bảo đảm sát thực tế, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trong quá trình thực hiện.

"Việc xây dựng dự toán sẽ được chấm điểm KPI. Thông điệp của chúng tôi muốn đưa ra trước khi thống nhất dự toán của năm 2027 là chúng ta phải lập đầy đủ, đảm bảo không thừa, không thiếu. Tất nhiên không thừa không thiếu 100% thì rất khó; việc này phải cố gắng khắc phục tối đa, có thể trong mùa dự toán năm nay. Đây là thông điệp và chỉ đạo rất rõ ràng từ Thủ tướng Chính phủ, từ Bộ trưởng Bộ Tài chính", ông Lam nói.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan, đồng thời hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2027 theo đúng quy định, bảo đảm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị, chính sách an sinh xã hội, tinh giản biên chế và các nhiệm vụ chi thường xuyên của các bộ, cơ quan Trung ương.

Bộ Tài chính phối hợp Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2027 của các bộ, cơ quan Trung ương.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước cũng chia sẻ những lưu ý trong quá trình lập dự toán, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng dự toán ngay từ khâu xây dựng, tăng cường chia sẻ dữ liệu, xử lý các tồn tại qua kiểm toán và hướng tới phương thức lập dự toán gắn với kết quả đầu ra, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Hội nghị sẽ tiếp tục trong sáng 10/7 với nội dung giải đáp các vướng mắc của các bộ, cơ quan Trung ương liên quan đến công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2027.